Mette Laugesen og Katja Jensen fik hurtigt travlt, da Køge Handel i foråret lancerede den midlertidige onlineportal ?Vi elsker Køge?. Nu har Køge Handel en fælles permanent webshop på vej. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge Handel på vej med fælles webshop

Køge - 13. januar 2021 kl. 06:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

En lang række af Køges butikker er lukket for tiden som følge af coronanedlukningen, og det har fået Køge Handel til at intensivere arbejdet med en fælles onlineløsning for sine medlemmer.

Køge Handel etablerer nemlig nu en fælles webshop, der efter planen går i luften i uge 3, og som både på kort og lang sigt skal give kunderne adgang til et bredt udvalg af varer fra Køges butikker og restauranter.

Alle medlemmer af Køge Handel får således mulighed for at tilslutte sig den nye webshop, som vil ligge som en funktionalitet på Køge Handels hjemmeside på www.koegehandel.dk, og som får en fælles betalingsløsning.

I første omgang bliver webshoppen etableret med en click'n'collect-løsning, hvor kunderne kan hente de købte varer i lokalerne ved hjørnet af Strædet og Kulturtorvet. Så snart butikkerne får lov til at åbne igen er det hensigten, at afhentningen sker i de enkelte butikker, og desuden arbejder Køge Handel på at kunne lancere en fragtløsning relativt kort tid efter åbningen af webshoppen - blandt andet ud fra en forventning om, at den omfattende nedlukning er en omstændighed, man må leve med i et godt stykke tid endnu.

Aktivitetschef i Køge Handel, Katja Jensen, oplyser, at den nye webshop er udviklet i samarbejde med et af medlemmerne af Køge Handel, Husted og Co., som i foråret 2020 også var med til at udvikle onlineløsningen Vi elsker Køge under den første nedlukning.

Den vandt hurtigt stor opbakning fra køgenserne og skabte travlhed for de frivillige, der både tog imod ordrer samt pakkede og sørgede for gratis levering til kunderne.

Til forskel fra dengang er det tanken med den nye webshop at skabe en permanent løsning, som butikkerne altså kan tilslutte sig. Forventningen er, at den er online fra på mandag.