Køge Handel i balancegang: Bak nu op - og hold afstand

Køge - 17. marts 2020

Mens medlemmerne kæmper en brav kamp for at begrænse corona-epidemiens skader, arbejder aktivitetschef Katja Jensen fra Køge Handel på højtryk for at støtte dem på den bedst mulige måde. Hver dag holder hun online møder med kolleger fra 37 handelsbyer for at udveksle ideer og erfaringer med at holde restauranter og butikker i gang i en historisk svær tid.

- Det var meget svære tider for handelslivet før corona - med corona er det blevet endnu sværere. Vi bliver nødt til at bakke vores lokale handelsliv op, opfordrer aktivitetschefen.

Helt konkret er hun i gang med at undersøge, om der er opbakning til en fælles online protal for byens butikker. Tanken er at kunden får tilbudt en række nikke tilbud og gennemfører køb direkte med mobilepay. Køge Handel vil så hente og levere varerne uden omkostning for butikkerne. En simpel model uden omkostninger for butikkerne - nogle butikker har alllerede etableret deres egen udbringning. Det gælder eksempelvis Vero Moda, Cosmo, Tendens, Din Tøjmand og Butik Life.

Køge Handel er klar til at bakke op - hvis interessen fra butikkerne er der.

- Vi vil gerne samle det og spare butikkernes udgifter til transport. Vi kan have det oppe at køre i løbet af én til to dage og hvis der er interesse for det, arbejder vi videre med det. Det er hele tiden en balance i kommunikationen at holde hjulene i gang uden at gå mod myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, fortæller Katja Jensen.

På Køge Handels hjemmeside kan man se, at hvilke butikker der holder åbent som normalt og hvilke, der satser på take away og vareudbringning.

Det gælder eksempelvis Restaurant Arken, hvor indehaver Linné Sommer i weekenden modtog hele 450 aflysninger - men som til gengæld kan glæde sig over, at mange har taget godt imod tilbuddet om take away.

- Det nemmeste og billigste ville være bare at lukke. Men vi kæmper videre - for personalet skal ikke stå i en kedelig situation. Jeg har 120 på lønningslisten, hvoraf de cirka 40 er fuldtidsansatte, og jeg vil gøre alt jeg kan for at de kan beholde deres job. Men det kræver at kunderne kæmper med os. At Køge bakker op, siger hun til DAGBLADET.

Også Restaurant duelund kæmper en hård kamp - indehaver Jimmy Duevang har givet priserne et ordentlig hak nedad.

- Det er noget lort. Mange har afmeldt, og så er vi gået fra forrygende travlt til en tom restaurant. Vi håber jo stadig på at kunne afholde konfirmationerne - for ellers brækker vi halsen, fortæller han.

Også kollegerne hos Halifax og Bones tilbyder take away.

En række har dog også valgt at holde lukket måneden ud. Det gælder Vinbaren, Odd Fellowgaarden, Bossa Nova, Nordisk Film Biografer Køge, Bones, Siesta, Halifax Burgers, Hugo's Kælder, Centralhotellets café, Pølsekiosken på Torvet, Café Vanilla og alle fitnesscentre.

Mens medlemmerne kæmper den daglige kamp for omsætning og overlevelse, tænker Katja Jensen også på tiden efter COVI-19 epidemien. Hun håber at de daglige erfaringsudvekslinger med de 37 kolleger vil give brugbare ideer og inspiration til arbejdet med at rejse en stolt handelsby, der lige nu - som alle andre - vånder sig og har brug for et stærkt sammenhold.

- Vi bliver nødt til allerede nu at tænke på, hvordan vi kan booste vores by, når er overstået. Der bliver virkelig brug for en kæmpe indsats for at komme tilbage på fode igen, siger aktivitetschefen.