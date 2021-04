- Når folk er på hjælpepakker, kan vi ikke tage penge, som butikkerne ikke har, siger Søren Storgaard, formand for Køge Handel. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Køge Handel efter kommunalt gavekort: Nu må vi aflyse aktiviteter

Køge - 29. april 2021 kl. 13:34 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det havde gavnet hele detail-handlen og ikke bare restauranterne i bylivet, hvis kommunen havde sagt ja til Køge Handel og Connect Køges ansøgning om 514.000 kroner til aktiviteter. Nu må Køge Handel aflyse planlagte arrangementer, der skulle have lokket kunder til de nødlidende butikker. Sådan lyder det fra Køge Handels formand, Søren Storgaard.

- Vi er kede af, at vi fik det afslag, for det var en del af en lidt større plan. Danmark åbner nu, og der kommer selvfølgelig konkurrence fra andre byer. Hvis vi skal sørge for at få kunder og national turisme hertil, er det vores vurdering, at vi skal lave lidt større og lidt længerevarende arrangementer, end vi plejer. Det var vores intention med ansøgningen.

- Vores medlemmer har det rigtig svært. Efter den seneste nedlukning er man brændt inde med et større varelager, som skal ud og realiseres nu. Vi havde håbet på, at man fra byrådet og kommunen ville give den håndsrækning, så vi kunne gennemføre lidt flere og større aktiviteter, siger Søren Storgaard.

Butikker styrtbløder

Søren Storgaard fortæller videre, at Køge Handel ikke har andre steder at gå hen for at søge om penge til aktiviteter, og det er ikke en mulighed at bede butikkerne om at betale mere til fællesskabet.

- Når folk styrtbløder, er det svært for os at hente penge hos butikkerne. Hvis forretningerne havde en masse penge, var det nemmere at bede om at flere betalte. Men når folk er på hjælpepakker, kan vi ikke tage penge, som butikkerne ikke har, siger Søren Storgaard.

Han fortæller, at Køge Handel nu er gået i gang med at aflyse aktiviteter.

- Konsekvensen er, at vi må i gang med at reducere i de aktiviteter, som vi havde planlagt hen over sommeren.

Gavekort hjælper ikke

Køge Handel og Connect Køge havde søgt om 514.000 kroner. Det ønskede politikerne ikke at give, men i forbindelse med ansøgningen opstod idéen i byrådets økonomiudvalg om, at Køge Kommune i stedet skal bruge 5,3 millioner kroner til et gavekort på 1000 kroner til alle kommunens 5200 medlemmer. Gavekortet skal bruges til restaurantbesøg, hotelovernatning eller kulturelle oplevelser inden for en radius af 30 kilometer fra Køge centrum.

Hvilken effekt vurderer du, at det kommunale gavekort vil få for bymidten?

- Vi ved, at det går til restaurationer og forlystelser. Det vil da være mærkeligt, hvis det ikke skulle gavne de af vores medlemmer og andre i den kategori, der er ramt. Så det vil være positivt for dem. Men det hjælper ikke tøjbutikken, som er brændt inde med et vintervarelager, vurderer Søren Storgaard.

- Hvis gavekortet skaber trafik i byen, kan det godt få en mindre, afledt effekt for butikkerne, men hvis man havde givet et mindre beløb direkte til nogle arrangementer, kunne det have ramt en større del af hele detail- og restaurationsområdet, fortsætter han.

Hvad mener du om processen, hvor en ansøgning om støtte til aktiviteter i handelslivet i stedet bliver til et gavekort til kommunens medarbejdere?

- Vi havde håbet på kommunal støtte. Det er en politisk beslutning, men det må vi bare acceptere. Men konsekvensen er, at vi er nødt til at justere i vores arrangementer henover sommeren, siger Søren Storgaard.