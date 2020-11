Medlemstallet for de 0-12 årige idrætsaktive falder i Køge kommune og det vil Køge Håndbold gerne gøre noget ved.

Køge Håndbold søsætter SFO håndbold

Køge - 16. november 2020 kl. 10:04 Af Henrik Førby Jensen

Køge Håndbold tager ansvar for kommunens idrætsprofil og hjælper børn til et sundt og aktivt børneliv, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke det eneste motiv for klubbens nyeste initiativ: Medlemstallet for de 0-12 årige idrætsaktive falder i Køge kommune og det vil Køge Håndbold gerne gøre noget ved. Derfor er projekt SFO håndbold netop igangsat.

- Med dette projekt vil vi lade håndboldklubben komme ud i SFO'erne og spille streethåndbold med børnene. Vi har trænerne, øvelserne og spillet, og kommer ud og står for en 1 times håndbold over et længere forløb. Udover at udbrede kendskabet til håndbold, vil pædagogerne også naturligt få inspiration til at lade streethåndbold indgå i eftermiddagens aktiviteter. Derved 'bliver' spillet på SFO´en - også efter træneren er gået, udtaler formand for Køge Håndbold Frederik Ullerup.

Projektet har desuden fået midler til, at der kan blive udstyr på de deltagende SFO´er, så de nemt kan spille i frikvarter og efter skole og at så mange børn som muligt, kan få del i glæden ved, at være sammen om aktivitet i bevægelse.

SFO´erne står for, at have børnene klar og deltager desuden med en pædagog. Køge Håndbold kommer med en træner og så er der ellers lagt op til 1 times bevægelse og glæde for de deltagende børn.

I foråret/sommer 2021 afvikler Køge Håndbold SFO mesterskaber i streethåndbold for at runde første år af. Men også for at børnene og pædagogerne oplever glæden og fællesskabet ved, at være en del af en større begivenhed.