Køge Håndbold: Alle børn har ret til at dyrke idræt

"Det er børn, der også skal prøve at have glæde af at kunne gå til noget sport, være med i et fællesskab, være en del af et foreningsliv. Føle selvværd, stolthed over bl.a. at kunne komme i skole og fortælle at "jeg spiller også håndbold". Få et frirum fra hverdagens udfordringer. Vi træner de helt grundlæggende elementer i håndbold, såsom at holde på en bold, gribe, kaste, under- og overhåndsskud, kaste på mål og score et mål o.l. Og ikke mindst lægger vi vægt på, at det også hører til at man skal varme op før vi går i gang. Ligeledes trænes der i at styrke balancen og det motoriske", fortæller Bettina og Søren Andersen, der glæder sig til hver eneste torsdag hvor den lille times træning venter.