Se billedserie Køge Fonden støtter blandt andet Køge Lokalhistoriske Arkiv, som tidligere holdt til i Vestergade. Billedet her er netop hentet fra lokalarkivets store samling af historiske billeder fra Køge. Foto: Køge Lokalhistoriske Arkiv

Køge Fonden ønsker historisk pengegave

Køge - 19. maj 2018 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkostninger: Det er langt fra gratis at arbejde med den lokale kulturarv, lyder det fra Køge Fonden, der gennem flere år har støttet blandt andre Køge Arkiverne økonomisk. Men nu kan fonden se bunden af pengekassen og derfor beder de byrådet i Køge om at spytte penge i fonden, så man ikke er nødt til at skære ned på de historiske aktiviteter.

- Hvis vi skal kunne blive ved med at leve op til formålsparagraffen om at passe på den lokale kulturarv, så er vi nødt til at få økonomisk hjælp fra byrådet, siger formand Søren Mathiesen, der forudser, at fonden kan risikere at blive afviklet, hvis der ikke meget snart kommer flere penge i kassen.

Hos politikerne i byrådet er alle dog ikke umiddelbart klar til at spytte i fondskassen.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, at løsningen er et tilskud på 400.000 kroner og jeg ser ikke nogen grund til at haste noget igennem. Men der er ingen tvivl om, at vi skal se med stor alvor på situationen, siger Marie Møller fra Socialdemokraterne i Køge. Hos Venstre i Køge er der større vilje til at give et økonomisk tilskud til fondens arbejde.

- Venstre er klar til at give økonomisk støtte til Køge Fonden, siger hun og fortsætter:

- Jeg sidder selv i fondens forretningsudvalg og ved at fonden arbejder på at få tilskud flere steder fra, så det er måske ikke det fulde beløb på 400.000, det bliver aktuelt at støtte med.