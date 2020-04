Formand håber på at kunne flytte Køge festuge til uge 36. Foto: Kim Rasmussen

Køge Festuge kan blive sommerens eneste festival

Køge - 15. april 2020 kl. 16:13

Ved at flytte Køge Festuge én uge kan festugefolkene stadig invitere til musik under åben himmel på Torvet i Køge.

Så er man nemlig ude af august, hvor forsamlingsrestriktionerne ophører, og det er værd at kæmpe for en god afslutning på sommeren, mener Per Stenberg, der står i spidsen for foreningen bag Køge Festuge:

- Vi ved, hvordan man holder en god fest og kan derfor skabe noget at glæde sig til - et lys for enden af tunnellen. Det ville også være fedt, hvis Danmark åbner igen på Torvet i Køge.

Per Stenberg fortæller, at bestyrelsesmedlemmerne i foreningen har brugt påsken på at overveje årets festuge - der normalt ligger i uge 35 og dermed lige akkurat blev omfattet af det forsamlingsforbud, der aflyste alle andre festivaler sommeren over.

Det har dog ikke været uden tvivl i egne rækker, at der nu arbejdes på at flytte festugen fremfor at aflyse årets fest.

Den første afstemning, bestyrelsen holdt omkring en aflysning eller en flytning, faldt ud til fordel for en aflysning - men allerede dagen efter var der flertal for at fortsætte arbejdet og dermed en fest at se frem til.

På en knivsæg - Det er en svær beslutning, så alle har ligget lige på knivsæggen og kunne være faldet ned til den ene eller den anden side, siger formanden og fortæller, at i den kommende tid vild et vise sig om der overhovedet bliver økonomi til at holde en gratis Køge Festuge 2020.

- Vi ved allerede nu, at nogle sponsorer er faldet fra, mens andre har givet tilsagn om at lægge lidt ekstra i kassen, siger han.

Festugen er også ved at se på, hvordan man kan lave en crowdfunding og få udstedt folkeaktier, der kan sikre årets festuge. Han opfordrer så mange som muligt til at købe sig ind i festugen:

- Vi ved, at erhvervslivet i Køge er alvorlig ramt. Nu åbner vi op for, at menigmand også kan være med til at støtte festugen. I den forbindelse skal man tænke på, at byens virksomheder i 15 år har støttet festugen og skabt det arrangement, den er i dag. Nu kan du, ved at bakke op, være med til at festen fortsætter.

Følger godt med Han pointerer, at hvis det skal kunne lade sig gøre, så er det selvfølgelig en forudsætning, at forbuddet mod store forsamlinger ikke bliver forlænget og derfor følger de godt med i regeringens aktuelle udmeldinger.

- En festuge, hvor vi kun kan være 1000-1500 mennesker på Torvet vil ikke blive til noget, siger Per Stenberg, der understreger, at de selvfølgelig bakker op om alle de tiltag befolkningen skal indordne sig under.

- Vi er interesseret i at skabe en god fest og ikke i at skabe nye smittekæder. Hvis meldingen lyder, at det ikke er en god idé, så aflyser vi, fortæller han og fortsætter omkring forholdene og musikken ved et arrangement i uge 36.

- Selvom vi sigter på uge 36, så er de første dage stadig i august og dermed ikke i spil. Det bliver nok en festuge over knap så mange dage som traditionelt - men det skal stadig være med musik og aktiviteter af en høj kvalitet.

Han fortæller videre, at man gerne vil holde fast i aktiviteterne på det nye kulturtorv og at man sikkert springer over den sædvanlige senior- og handicapdag. Her er der ikke grund til at tage nogle chancer, da de ældre jo er i risikogruppen.

Tror på åbning Formanden tror selv personligt på, at når august er overstået vil hjulene så småt være begyndt at køre rundt igen, ude i samfundet.

- Jeg har svært ved at se, hvordan erhvervslivet i Danmark skal kunne være lukket ned over længere tid. Jeg tror på, at erhvervslivet snart skal i gang igen, for ellers bliver det meget dyrt for samfundet, siger han.

Men Per Stenberg er altså foreløbig optimist og glæder sig til at komme videre med en festuge, der kan blive en god afslutning på et halvår, hvor der ikke har været så mange positive ting at snakke om:

- Lige nu er det vel bare fredagens fællessang og så dronningens fødselsdag, man kan glæde sig over i fællesskab. Derfor vil vi gerne skabe en fest for alle i uge 36 og på den måde være sensommerens gode historie.

Den kommende tid vil vise om det økonomiske fundament kommer på plads under festugen der altså denne gang måske bliver flyttet til første weekend i september.