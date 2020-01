Køge Børneasyl skal have styr på de lavthængende frugter

Se billedserie Køge Børneasyl skal fremover forbedre sig på en række punkter for at betrygge politikere og forvaltning. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 21. januar 2020 kl. 06:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den integrerede institution på Kirkestrædet i Køge var ikke langt fra at miste sit kommunale tilskud, men i sidste endte besluttede samtlige partier i byrådet at give Køge Børneasyl en ekstra chance. Det skete på byrådsmødet den 17. december, på trods af at flere af de selv samme partier tidligere på måneden havde stemt for en lukning.

Men nu skal der kigges fremad, og på det seneste møde i Børneudvalget godkendte politikerne en plan for løbende tilbagemeldinger, så Køge Børneasyl fremover kan overholde de såkaldte godkendelseskriterier.

- Der ligger et stort arbejde foran Køge Børneasyl, og jeg ved, at de knokler hårdt for at komme tilbage på sporet og leve op til kriterierne, siger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget.

Ifølge forvaltningen er der tale om en række ledelsesmæssige opgaver, som nu skal løses. Blandt andet at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet og et synligt løft i den pædagogiske indsats.

- Køge Børneasyl skal betrygge forvaltningen i, at der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan i tilstrækkeligt omfang, at mindst 65 procent af personalet er uddannet, og at der er tilstrækkeligt personale til stede til at sikre forsvarlighed i pasningen over hele dagen svarende til den politisk fastsatte normeringsnøgle. Det er de samme krav, som stilles til alle øvrige dagtilbud i Køge Kommune, skriver forvaltningen.

Ifølge Pernille Sylvest er der allerede holdt et møde med Køge Børneasyl omkring det fremtidige samarbejde, og parterne skulle nu »være på samme side og klar til at kigge fremad«, fortæller udvalgsformanden.

Vigtig fremdrift Fremover skal den historiske daginstitution betrygge både forvaltningen og politikerne på en række såkaldte målepunkter, hvoraf flere skal indsendes for hver måned.

- Der er nogle lavthængende frugter, som de kan få styr på hurtigt. Det er vigtigt for mig og resten af udvalget, at vi kan se fremdrift, og at Køge Børneasyl rykker sig måned for måned. Men det har de også en plan for, så jeg er fortrøstningsfuld, siger Sylvest.

Udvalgsformanden forklarer, at forvaltningen ligeledes følger situationen tæt, og at de førnævnte målepunkter svarer til, hvad en offentlig institution skal stille til rådighed af informationer.

- Vi beder dem om et lidt dybere samarbejde end normalt. For at kunne følge ordentligt med, er vi nødt til at stille nogle skærpede krav, men vi er også nødt til at være fortrøstningsfulde, og jeg går ind med åbne øjne og en forventning om, at det lykkes. For vi har brug for daginstitutionspladser, og vi kan se, at forældrene er glade for Køge Børneasyl, understreger Pernille Sylvest.

Forvaltningen skriver, at hvis der ikke opnås den nødvendige fremdrift, vil de senest i juni i år fremlægge en sag til fornyet behandling. I så fald vil der igen blive sået tvivl om fremtiden for Køge Børneasyl.