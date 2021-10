Se billedserie Der mangler fængselsbetjente som aldrig før. Foto: Anders Ole Olsen

Køge Arrest presset af personalemangel

Køge - 08. oktober 2021 kl. 12:53 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Det er ingen hemmelighed, at Køge Arrest har store problemer med underbemanding. Der er hårdt brug for flere ansatte. Og det presser arbejdsmiljøet endnu mere, når flere siger op, end der kommer til af nye.

Derfor glæder det chefen for Køge Arrest, enhedschef Michael Juul, at en Kriminalforsorgen nu kører rundt og besøger byer i hele landet for at lokke nye til uddannelsen som fængselsbetjent.

- Vi er jo mega pressede i forhold til at finde personale. Så vi skal prøve noget nyt for få de unge til at synes, at det kan være en fantastisk arbejdsplads, siger han.

Igennem de seneste år er fastansatte i fængslerne faldet fra som aldrig før.

- Det har aldrig været så slemt, som det er nu, siger Michael Juul, som efter 38 år i branchen medgiver, at mange ser Kriminalforsorgen som ret så udfordret. Og at det gør det sværere at rekruttere. Men han mener, flere burde overveje det.

- Man får altså en arbejdsplads, hvor dagen kan være fuldstændig uforudsigelig. Man får indblik i nogle mennesker, som har en helt anden opvækst end dig selv og som også kan bibringe dig noget. Så hvis man er interesseret i at arbejde med mennesker, skal man blive fængselsbetjent.

Presset arrest Dagbladet har flere gange beskrevet et hårdt arbejdsklima, store problemer med underbemanding og endda kritik af arbejdsforholdene i Køge Arrest.

I slutningen af juli sammenlignede områdefællestillidsrepræsentant Henning Mørck Køge Arrest med, hvis der ikke var sygeplejersker på Køge Sygehus til at bedøve eller læger til at operere. Og Kriminalforsorgen bekræftede overfor Dagbladet, at arbejdsmiljøet i lang tid har været under pres i arresten.

- Men det er jo også klart, at når der mangler folk, så bliver arbejdsmiljøet altså presset, siger enhedschef for Arresten i Køge, Michael Juul.

- Men der hersker ikke ligefrem kaos, siger enhedschefen også.

Han var også på Torvet torsdag, hvor Kriminalforsorgens fængselsbus holdt parkeret. Og hvor Dagbladet skulle mødes med fængselsbetjent Merete Juul fra Køge Arrest, der som 23-årig i 1987 begyndte på uddannelsen, for at høre mere om hendes job.

- Jeg har altid været glad for mit arbejde. Men det er blevet mere råt med de indsatte med årene, også på grund af banderne. Ligesom flere sidder fængslet nu og afsoner længere straffe, fortæller hun.

Og derfor er overarbejde og underbemanding en fast del af arbejdslivet. Det kan være hårdt. Men det skal der nu rettes op på ved at oplyse mere om selve arbejdet.

- Men man skal ikke søge ind, hvis man selv er en alt for hård negl, siger fængselsbetjent Merete Juul.

- Det er vigtigt, at man har empati og formår at se mennesket bag den indsatte. Og det er vigtigt, at man kan skabe relationer til dem. Man er ikke kun fangevogter, låser døre og sætter reglerne. Man skal også være den skulder, de måske fælder en tåre ved.

- Du får også et fedt kollegaskab og en unik arbejdsplads, som mange ikke kender så meget til. Der er et super godt sammenhold, tilføjer hun.

Resocialisering mangler I snart 20 år har fængslerne skullet fokusere på resocialisering og forløb med de indsatte for at undgå, at de efter afsoning tager ud til et nyt liv i kriminalitet.

- Men det er svært at leve op til, som personalesituationen ser ud nu, medgiver Merete Juul.

- Mange nye kolleger bliver da også skuffede, når de kommer ud fra skolen og finder ud af, at det har vi faktisk ikke tid til, som det ser ud nu.

- Men det, håber vi, kommer, når vi forhåbentlig snart får flere kolleger, siger hun.