Se billedserie Jonas Bjørn Whitehorn og Lisbeth Elsvaag fortæller, at nogle af skiltene på stien er opsat, så de kun kan ses, hvis man vandrer i den ene retning. Foto: Katrine Wied

Køge Å-sti skal tilbage på sporet

Køge - 25. oktober 2020 kl. 06:09 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Dårligt vedligeholdte stier, skilte der stod skjult i vildnisset, pegede den forkerte vej eller bare var forsvundet, har gjort livet som vandrer svært på Køge Å-stien, som strækker sig 22 kilometer mellem Borup og Køge Ås.

Det oplevede Lisbeth Elsvaag, da hun tidligere på året forsøgte at gå ruten sammen med en veninde.

- Selv om jeg er en erfaren vandrer, fór jeg vild flere gange, fortalte Lisbeth Elsvaag til Dagbladet i september.

Via et facebookopslag tog hun efter vandreturen initiativ til at samle en gruppe, som ville arbejde for at få stien og dens skiltning tilbage på sporet igen. Den 6. september afholdt den nye lille borgergruppe, der nu kaldte sig »Vi går Køge-Å-stien for at gøre den bedre«, et vandremøde midtvejs på ruten, hvor deltagerne kom gående ad stien enten fra Borup- eller Køge-siden.

På mødet blev udarbejdet en række forslag, som bagefter er blevet sendt til kommunen i håb om at komme i dialog.

Tavshed og action Siden har borgergruppen intet hørt fra kommunen.

Ikke desto mindre oplyser Køge Kommune fredag i en pressemeddelelse, at der nu bliver sat nye træskilte op langs hele ruten.

- Vi har ikke hørt noget, men vi er da utrolig glade for, at der sker noget. Siden Dagbladet skrev om sagen i efteråret, er der både klippet og ryddet op på Køge Å-stien. Nu bliver markeringerne flere steder forbedret med nye pæle, fortæller Jonas Bjørn Whitehorn fra borgergruppen »Vi går Køge-Å-stien for at gøre den bedre«, der også tæller Lisbeth Elsvaag og Dorthe Mølvig.

Vil gerne i dialog Borgergruppen vil dog fortsat stadig gerne i dialog med kommunen, for de har flere forslag til forbedringer.

Blandt andet mener gruppen, at man kan udnytte, at stien passerer vikingeborgen Borgring, der måske en dag bliver optaget som verdensarv.

- Vores ambition er stadig, at stien får et markant løft, så den bliver mere familievenlig. Det er også vigtigt, at den bliver lagt om, så man ikke skal ud på en grum og kedelig omvej på Salbyvej, men kan følge åen ned omkring Borgring. Så ville man kunne følge åen på længere gå- og løbeture fra Køge, gennem åsen, forbi Borgring og ind i Lellingeskoven. Det vil være enormt attraktivt, både for os der bor i kommunen og for turister, siger Jonas Bjørn Whitehorn.

- Det er en fantastisk sti, der forbinder Borup og Køge, og det er synd, den har været så forsømt. På længere sigt er det bestemt muligt, at den kan komme i de europæiske stiers superliga, konstaterer han.

Projekt for unge Køge Kommune oplyser i pressemeddelelsen, at man har besluttet at lade de nye skilte langs Køge Å-sti være et projekt for ungdomsuddannelsen Fremtidslinjen i samarbejde med Køge Kommunes anlægsafdeling, ETK Veje og Byrum.

- Opgaven har stillet krav til evner og udstyr på værkstedet, og de unge fra Fremtidslinjen har været både hurtige og dygtige og leveret langt over forventning - til gavn og glæde for de mange naturelskere, der ofte bruger å-stiens mange kultur- og naturoplevelser, siger Charlotte Frid fra Køge Kommune anlægsafdeling.

Eleverne var selv med til at sætte de første skilte op den 15. oktober. Resten bliver sat op i løbet af efteråret.

- Opgaven har været både god og sjov for eleverne. Det kræver omhyggelighed at lave et godt skilt, og man skal have styr på sit håndværk. Normalt slutter opgaven, når produktet er færdigt i værkstedet, men det har givet noget ekstra til opgaven, at vi har kunne være med til at sætte skiltene op i skoven. Det giver ekstra stolthed, siger Per Lorentzen, der er hovedfagslærer på Træ og Metal.

Fremtidslinjen er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - også kaldet STU. Det er et tilbud til elever, der af forskellige årsager som eksempelvis diagnoser og andre udfordringer, ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Eleverne på Fremtidslinjen er som udgangspunkt mellem 16 og 25 år og de kan for eksempel have diagnoser som ADHD, autisme eller have generelle indlæringsvanskeligheder.

Køge Å-stien løber fra Køge Ås til Borup Station. Stien snor sig gennem å-dalen og på vejen kan man blandt andet opleve Grundtvigs grav, Flådeegene, Skovhus Vænge, Ejby Mose, Regnemarks Banke og Dyndet. De nye skilte erstatter og supplerer gamle skilte på hele ruten fra Køge til Borup.

Man kan printe ruterne langs Køge Å på kommunens hjemmeside. De trykte foldere kan også fås hos Visit Køge.