Se billedserie Indbydende ser de ud i den lave vintersol, men interessen for de flotte by­huse i den historiske bymidte er i øjeblikket for nedadgående.På billedet er det Kirkestræde med Køge Kirke i baggrunden. Foto: Kenn Thomsen

Køb et billigt hus i købstaden

Køge - 27. november 2020 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er ikke alle steder, at huspriserne kræver den helt store pengepung bliver lukket op.

I Køge kan man nemlig for eksempel erhverve sig et historisk byhus for, hvad enhver ejendomsmægler ville kalde en slik.

De mange frivillige i Kjøge Mini-By er som bekendt ved at opføre bymidten i den historiske købstad, som den så ud i 1865 og har er salget af skøder til de enkelte ejendomme en vigtig del indtægtsgrundlaget for hele projektet.

Senest har formanden for Kjøge Mini-By Laug solgt Laugshusgade nummer 4 til en familie af tilflyttere.

Claus Philipsen har også selv købt henholdsvis huset i Kirkestræde, hvor han bor, og Skipperkroen, hvor han har haft restaurant. Det var inden han selv blev involveret i minibyens arbejde:

- Men jeg kunne jo godt se, at på den måde kunne man støtte et godt formål og jeg kendte jo mange andre, der virkelig kvikkede op ved at komme herned, så de havde noget at stå op til om morgenen. Jeg synes jo også selv, at det er lidt sjovt at have skødet på huset, hvor man bor og arbejder.

For minibyens medlemmer er det en hjertesag at genskabe byen så historisk korrekt som muligt. Det betyder også, at »historiegruppen« har stået på hovedet i lokalarkivet for at fiske historien om hvert enkelt hus frem. Den historie bliver man som ejer af et skøde i minibyen en vigtig del af. Samtidig er mand med til at sikre den fortsatte udbygning af Kjøge Mini-By.

Med ved bordet sidder Sven Erik Svensson, der har et stor mappe med fortegnelse over de solgte huse i minibyen og den tilhørende historie til hvert enkelt hus.

- Der ligger jo en lang historie bag mange af husene i bymidten og ofte er det for eksempel en familie, der har ejet eller boet i et bestemt hus gennem flere generationer, som også har lyst til at købe et skøde over ejendommen hos os, siger han og fortsætter:

- Men desværre sidder pengene ikke så løst hos folk længere.

Han pointerer ligeledes, at den generelle udvikling måske er med til at gøre det sværere at finde potentielle købere, der har et forhold til en bestemt ejendom og dermed har lyst til at købe et skøde i minibyen.

Hos medlemmerne af Kjøge Mini-By er man stolt af, at alt er skabt fra grunden af og at man som selvstændig forening selv står for at skrabe penge sammen til arbejdet med de historisk korrekte minihuse.

Det er også derfor, at salget af skøder er en væsentlig del af det økonomiske fundament under minibyen.

- Salget af skøder er med til at cementere vores økonomi og gøre det muligt at køre videre med projektet, siger Claus Philipsen og fortsætter:

- Vi er rigtig glade for, at køgensere med et vist forhold til byen på den her måde kan være med til at bringe historien et skridt videre.

De to udtrykker på vegne af Kjøge Mini-By en stor taknemmelighed over den lokale støtte, der blandt andet har betydet salg af historiske bygninger som Borgmestergården, Hotel Prindsen, Richters Gård, Kjøge Børneasyl, Norske Løve, Hugo Gård, Køge Fattiggård og C.F. Petersens Gård. Derudover adskillige ejendomme i blandt andet Kirkestræde og på Torvet.

Kjøge Mini-By har til dato solgt omkring 43 skøder på ejendomme, men der er stadig halvanden hundrede ejendomme til salg i minibyen, så det er oplagt at tage en tur i minibyen. Måske kan ens »eget hus« stadig købes for en yderst rimelig pris.

De fortæller, at prisen varierer lidt alt efter om salget sker til en privat eller til en virksomhed og hvilket forhold man har til den ønskede ejendom.

Kjøge Mini-Bys Laug er altid klar til at tage en snak om de forskellige ejendomme, der allerede ér sat ud i minibyen eller om fremtidige bygninger i det historiske byggeprojekt.