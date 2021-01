Køge Kommune donerer to byvandringer til Danmarksindsamlingen i år.

Send til din ven. X Artiklen: Køb en byvandring - og støt Danmarks Indsamling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køb en byvandring - og støt Danmarks Indsamling

Køge - 27. januar 2021 kl. 09:42 Kontakt redaktionen

Lige nu er Danmarks Indsamling 2021 i fuld gang - og du kan være med. Danmarks Radio og 12 humanitære organisationer arbejder lige nu for at indsamle penge til at hjælpe børn i nogle af verdens fattigste lande. I den forbindelse har Køge kommune doneret to byvandringer i den gamle købstad. Her får du mulighed for en tur gennem Køges små brolagte stræder og hyggelige baggårde. Vi kommer forbi Danmarks største middelaldertorv og Danmarks ældste bindingsværkshus på turen gennem Køges smukke bymidte.

- Danmarks Indsamling 2021er en rigtig god mulighed for at donere til et godt formål. Vi har haft en lang periode, hvor man ikke har kunnet komme ud at opleve de kulturelle tilbud, der er rundt omkring i landet. Med de to byvandringer støtter vi både op om de fattigste børn, som er ramt af coroanapandemien, og giver også danskerne en mulighed for at komme ud og få en oplevelse ovenpå nedlukningen, siger borgmester Marie Stærke.

En gang om året går 12 humanitære organisationer og Danmarks Radio sammen om at samle ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at opnå Fns Verdensmål. Siden Danmarks Indsamling blev afholdt første gang i februar 2007, har danskerne bidraget med mere end en milliard kroner. Penge, der har hjulpet mere end syv millioner mennesker til en bedre tilværelse og en fremtid. I 2020 samlede danskerne 82 millioner kroner ind.

Er du interesseret i at byde på byvandringerne i Køge, kan du gå ind hos lauritz.com og finde dem, sammen med alle de andre spændende auktioner til fordel for Danmarks Indsamling 2021. Auktionen slutter den 6. februar.

Køge Kommune donerer to byvandringer, der kan bydes på i forbindelse med Danmarks Indsamling 2021:

Byvandring i Køge by: Køge fik købstadsrettigheder i 1288 og er en af de byer i landet, der har flest velbevarede bindingsværkshuse i bymidten, deriblandt Danmarks ældst daterede bindingsværkshus fra 1527. På byvandringen kan opleves på den side de gamle smukke, velbevarede huse, der fortæller byens lange historie, og på den anden side Køge som den driftige, moderne by med et levende handels- og kulturliv.

Mørkebyvandring i Køge by: Her kommer man med en guide rundt i Køges hyggelige gader ved tusmørkets frembrud og hører om Køges mørke historie samt om, hvordan det har været at leve i den tid, hvor der ikke var lys (gadelamper) i byen.