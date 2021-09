Knivstik i skraldeskur: 23-årig skyldig i drab

En 23-årig mand fra Køge er torsdag formiddag fundet skyldig i drab, efter at han stak en 31-årig mand fire gange i brystet i et skraldeskur i Ellemarken. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Køge - 02. september 2021

23-årige Mohamad Youssef Khalil skal 12 år i fængsel for drab. Østre Landsret afgjorde torsdag formiddag, at der var tale om overlagt drab, da ham den 6. april 2020 stak en 31-årig mand fire gange i brystet med en kniv.

Forinden havde Mohamad Youssef Khalil bedt den 31-årige om at gå med ind i et skraldeskur i boligområdet Ellemarken, fordi han ville tale med ham om, hvad der skete, da Mohamad Youssef Khalils bror døde under ulykkelige omstændigheder er lille år forinden. Men der gik ikke mere end 38 sekunder, får den 31-årige mand kom ud, mens han holdt sig om brystet. Han gik nogle få hundrede meter, før han faldt om på græsset, stærkt blødende. Manden døde nogle timer senere på Rigshospitalets traumeafdeling.

Mohamad Youssef Khalil har selv forklaret, at han blot ville tale med den 31-årige mand, som havde været tilstede, da Mohamad Youssef Khalils bror døde et lille år forinden. Ifølge Mohamad Youssef Khalil blev den 31-årige mand imidlertid aggressiv og trak en kniv. I tumulten for at få kniven væk fra sig selv, kom Mohamad Youssef Khalil til at stikke den 31-årige. Han blev blandt andet ramt i hjertet med et ti centimeter dybt knivstik.

Men denne forklaring tog landsretten ikke for gode varer.

Utroværdig

- Tiltalte findes skyldig i den rejste tiltalte. Det er dermed samme resultat som byretten. Begrundelsen til den konklusion lyder således, at tiltaltes forklaring er fremstået ganske usandsynlig, herunder at forurettede fik knivstik, da han selv trak en kniv og at kniven tilfældigt landede i tiltaltes hånd, da forurettede gav slip på den, sagde retsformand Anne Thalbitzer.

De ni nævninge i landsretten har imidlertid ikke være enig i afgørelsen. Otte nævninge har stemt for, at den 23-årige mand skal findes skyldig. Én nævning stemte for frifindelse.

- En nævning finder, at tiltaltes forklaring om, at han handlede i nødværge, ikke kan afvises, og stemmer derfor for frifindelse, sagde retsformanden.

Krav om 12 års fængsel

Da sagen blev behandlet i Retten i Roskilde blev den 23-årige mand idømt en straf på 12 års fængsel. Det er også anklagerens krav til ankesagen.

- 12 års fængsel er som udgangspunkt straffen for drab. Jeg finder ikke anledning til at afvige fra den praksis. Min påstand er derfor ikke under 12 års fængsel, sagde anklager Lotte Jensen.

Forsvarer Karoline Døssing Normann havde inden landsrettens afgørelse om skyld, krævet at den 23-årige mand skulle frifindes. Men da han nu er kendt skyldig, er hun enig i anklagerens vurdering af straf.

- Jeg er enig med anklageren i, at udgangspunktet for en drabssag, hvor der ikke foreligger oplysninger om noget skærpende, er 12 års fængsel. Jeg hører anklageren sådan, at der ikke er noget særligt, der gør, at straffen skal gå ud over de 12 år, sagde Karoline Døssing Normann.

Det var også det resultat som landsretten nåede frem til.

- Vi er nået samme resultat som byretten. Dette er en enstemmig afgørelse, at du skal i fængsel i 12 år, sagde retsformand Anne Thalbitzer.