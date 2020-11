Artiklen: Knivbevæbnet røver bad selv om at blive anholdt

Kort før kl. 17.30 torsdag eftermiddag kom en mand ind på en tankstation i Bjæverskov, hvor han bevæbnet med en almindelig spisebordskniv truede sig til at få udleveret en pakke cigarretter, en pakke sodavand og en øl til en samlet værdi af 155 kr.

Men i stedet for at stikke af bad manden derefter personalet om at ringe til politiet, og han ventede pænt ude foran forretningen, indtil politiet kom og anholdt ham.