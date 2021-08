En del ældre borgere i Køge Kommune har nu mulighed for at søge tidlig pension. Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker/Scanpix

Knap 500 forventes at kunne få Arne-pension i Køge Kommune

Køge - 06. august 2021 kl. 16:13 Kontakt redaktionen

Af Mathias Klitgaard Selliah

Snart er der flere, som kan gøre som Arne i Køge Kommune.

Søndag blev det muligt at ansøge om retten til tidlig pension. Og det er der flere, som har mulighed for.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet forventes det, at 490 indbyggere i Køge Kommune får ret til at gå på tidlig pension i 2022.

I Køge Kommune forventer ministriet, at det er 45 procent af dem, som har alderen til tidlig pension, får ret til »Arne-pension« næste år. Det er højt sammenlignet med andre kommuner. Eksempelvis ligger tallet i Københavns Kommune på 23 pct.

- For nogle vil retten først kunne benyttes i de efterfølgende år, oplyses det af Beskæftigelsesministeriet.

Arnes tur Den nye pensionsordning er i daglig tale kendt som »Arne-pension« med henvisning til Socialdemokratiets annoncekampagne, hvor bryggeriarbejderen Arne blev fremhævet med sloganet: - Nu er det Arnes tur.

Aftalen om tidlig pension blev indgået i 2020 af regeringen, DF, SF og Enhedslisten.

Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsområdet i Køge Kommune, er tilfreds med, at en del af kommunens borgere nu kan søge om tidlig pension.

- Jeg synes, at det er et godt udgangspunkt, at man udvælger folk, der har arbejdet i mange år. Er man samtidig nedslidt, synes jeg, at det er fair, at de får en tidlig pension. Vores holdning er, at man ret til en værdig alderdom, og det får man naturligvis ikke ved at slide sig selv op.

Mulige konsekvenser Hvilke økonomiske konsekvenser, som den tidlige pension får, kan Køge Kommune dog endnu ikke svare på.

- Pt. afventer kommunerne specifikke retningslinjer fra KL i forhold til den statslige kompensation på området, og det er derfor endnu ikke muligt at lave den type beregninger, skriver Henrik Nielsen, der er økonomichef i kommunen, i et mailsvar.

Dermed står det ikke klart, om Køge Kommune kommer til at lide nød af eventuel manglende kommuneskat, eller om økonomiske tab bliver dækket.

- De økonomiske konsekvenser må vi se på, når der kommer mere information. Jeg går ud fra, at når nu man har indgået aftalen, at regeringen så også sætter penge af, så kommunerne kompenseres, siger Bent Sten Andersen.

Udregning Om man overhovedet er kvalificeret til den tidlige pension, afhænger blandt andet af antal år på arbejdsmarkedet og alder.

Der er nu åbnet for ansøgninger for alle, der er født i 2. halvår 1955 og frem til og med 1960.

- Folkepensionsalderen er for disse årgange 67 år, og - såfremt de opfylder kriterierne - har disse årgange mulighed for at gå på tidlig pension i løbet af de kommende år, når de er enten 64, 65 eller 66 år. De første kan gå på tidlig pension fra 1. januar 2022, skriver Beskæftigelsesministeriet i en meddelelse.

Ifølge TV 2 vil ydelsen være på 13.500 kroner før skat.

- Det lyder ikke af meget, men det skal også sættes i forhold til folkepensionen, og at det er i en overgangsperiode. Jeg hører, at dem, der vælger at tage »Arne-pensionen«, er folk, som kan få det til at hænge sammen. Jeg tror, den har ramt et okay niveau, siger Bent Sten Andersen.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at efter de første tre dage fra søndag har 7124 ansøgt om retten til tidlig pension, men at der endnu ikke er tal på, hvor mange der har søgt »Arne-pension« i hver enkel kommune.