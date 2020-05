Knallerttyve taget med kniv og amfetamin

Natten til onsdag klokken 01.55 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse fra en borger, som havde set to mænd stjæle to knallerter fra Marksvinget i Køge.

Begge er fra Køge og blev anholdt som mistænkte for tyveri af knallerterne, og ved visitation af dem blev den 41-årige fundet i besiddelse af en enhåndsbetjent kniv med et blad på 11 centimeter, som han ifølge politiet bar uden anerkendelsesværdigt formål.

Bilen havde de heller ikke lov til at køre i, da den kvindelige ejer, som ifølge den 41-årige havde en relation til ham, ikke havde tilladt kørslen.

Bilens nummerplader var i forvejen efterlyst af politiet, da ejeren ikke havde betalt den lovpligtige ansvarsforsikring for bilen, så de blev afmonteret af politiet.

I traileren fandt politiet de to stjålne knallerter, som nu skal udleveres til de rette ejere, og begge anholdte blev løsladt, efter at den 41-årige havde fået udtaget blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol/euforiserende stoffer.