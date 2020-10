Politiet standsede i går en knallertfører, og det viste sig, at knallerten kunne køre hele 65 kilometer i timen - det tilladte er imidlertid kun 30 kilometer i timen. Foto: Kenn Thomsen

Knallert stoppet med høj fart

En efterfølgende kontrolmåling på et rullefelt afslørede således, at knallerten på grund af konstruktive ændringer kunne køre mindst 65 km/t mod højst tilladt 30 km/t for en lille knallert.