Klubmesterskab på en brandvarm sommerdag

Klubben reddet i 11. time Dagens bedste nyhed er dog, at Valløby Motion er blevet reddet i 11. time. Klubben har indtil for nylig været truet af lukning, da de bærende kræfter ikke har ønsket at fortsætte. Der har manglet folk til at overtage stafetten, men seks medlemmer har nu besluttet sig for at føre klubben videre. Det glæder den afgående formand.

- Det afgående udvalg i løbeklubben er glade for, at der er folk, som synes, at det giver mening at have et sted, hvor man kan mødes. Det er dét, som for 32 år siden var hele fundamentet i løbeklubben, da den startede op i Brugsens garage - at man havde et sted at mødes, løbe og hygge sammen har alle årene haft første prioritet. At så resultater og løbetider fulgte med var så resultatet af godt og gedigent samarbejde, så det er med stor glæde, at vi overlader klubben til det nye udvalg. Der bliver heldigvis stadig mulighed for mange løbeture fra Præstegården i Valløby, skriver klubbens afgående formand Jørgen Møller Jensen.