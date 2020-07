For en sikkerheds skyld er der badeforbud - foreløbig indtil på onsdag. Arkivfoto

Kloakudslip forhindrer badning i sø

»Der har desværre været et uventet udslip fra kloaksystemet, som betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke må bades i Kimmerslev Sø. Forbuddet gælder indtil videre til på onsdag, hvor der kommer svar på de badevandsprøver, som er ved at blive lavet. Hold øje med forsiden af hjemmesiden www.koege.dk, hvor vi holder dig opdateret.«