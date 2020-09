Se billedserie Det gamle Vandværk i Køge er ved et blive klistret til i Tape Art. Foto: Torben Thorsø

Klisterkunst på kedelige mure

Køge - 11. september 2020 kl. 10:50 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tape kan bruges til meget mere end at pakke gaver ind.

Det kan også bruges til at frembringe rene kunstværker, Tape Art, på ellers anonyme husmure og andre steder.

- Mulighederne er mange med tape og modsat maleriet, så er du ikke bundet af et motiv, for man kan hele tiden pille det af og lave det om, hvis man ikke er tilfreds med resultatet. På den måde er det et medie, hvor der er mange muligheder for at udtrykke sig og få det helt rigtige resultat, siger »Claes«, der er en af den tyske gruppe »Tape Over«, som Køge Kunstforening har inviteret til byen.

De 15 kunstnere er i øjeblikket ved at udsmykke murene ved det gamle vandværk på Søndre Alle og flere andre steder i byen.

- Det begyndte egentlig bare for sjov, hvor vi blev inviteret indenfor i Berlins klubber for at udsmykke, men efterhånden har det bredt sig og dukker op mange steder i gadebilledet, fortsætter Robert König, der var med til at grundlægge gruppen for 10 år siden.

Han forklarer, at det er fascinerende, hvordan man kan arbejde med de grafisk rette linjer i tape og alligevel få det »bøjet« i mange forskellige former. Der er desuden mulighed for at bruge mange forskellige former for tape og efterfølgende lyssætning af værkerne.

På lørdag, den 12. september, er der mulighed for at opleve fænomenet Tape Art på nærmeste hold.

Her er der nemlig fernisering på en udstilling i det gamle vandværk, Søndre Allé 6 i Køge.

Det er fra klokken 14.00.