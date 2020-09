Se billedserie Det gamle vandværk i Køge er blevet omdannet til hovedkvarter for den nyeste satsning fra Køge Kunstforening. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Klisterkunst er kommet til Køge

Køge - 14. september 2020 kl. 15:57 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gamle vandværk i Køge er nu blevet et moderne kunstværk, klistret til i Tape Art.

Køge Kunstforening præsenterede lørdag deres nyeste tiltag, der tager endnu mere form i den kommende tid, hvor et hold tyske kunstnere vil arbejde videre med masser af ruller tape og masser af fantasi.

Ved lørdagens præsentation fortalte kunstforeningen formand, Gitte Dyrløv, at projektet faktisk havde været fire år undervejs - siden hun selv faldt for udtryksformen tilbage i 2016, ved et besøg i Berlin.

Kunstnergruppen Tape Over har været i gang med at udsmykke det gamle vandværk i nogle dage nu og fortsætter i den kommende tid, hvor man er meget velkommen til at lægge vejen forbi og høre til projektet hos kunstnerne selv. De er også i gang på udvalgte steder i byen.

Ved ferniseringen fortalte hun indgående om det videre arbejde med Tape Art Festival i Køge:

- Vi er nemlig slet ikke færdige, for den store satsning er nu i gang på gader og stræder rundt om i byen. Vi er alle inviteret med til at tage en snak med kunstnerne, når vi støder på dem. Så på lufteturen med hunden, udflugten med skoleklassen eller børnehaven, med pensionistforeningen på tur eller noget helt andet - følg med i kunstværkerne efterhånden som de tager form.

Hun fortalte ligeledes, hvordan de mange værker kun er en del af aktiviteterne omkring Tape Art Festival. I denne uge er der for eksempel en fotokonkurrence, hvor alle kan være med og senere kommer der forskellige workshops og art talks.

Det hele bunder i den oprindelige oplevelse, hvor hun og de andre i kunstforeningen blev eksponeret for den helt nye kunstform.

- Det var en fantastisk oplevelse, hvor vi mødte nogle passionerede kunstnere, der ofte havde et glimt i øjet. Er det ikke, hvad kunst handler om: At kommentere på vores samtid, få os til at reflektere, le og sprede legelysten omkring os!

Man kan læse mere om Tape Art og de kommende aktiviteter, samt se et kort værkerne i byen, på hjemmesiden: www.Klisterkunst.dk