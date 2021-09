Se billedserie Forligspartierne er enige om at undersøge, om Køge Torv kan omlægges til en delvist bilfri zone med henblik på at gøre centrum til et »imødekommende og attraktivt byrum«. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen

Køge - 16. september 2021 kl. 11:11 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25. Det blev et budget med mådehold uden de helt store gaver eller investeringer, da Køge Kommune de kommende år vil mangle godt 30 millioner kroner om året på grund af stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

Bag aften står Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Jeppe Lindberg (løsgænger) og Radikale Venstre.

Herunder følger en række nedslag i budgetaftalen, hvor der trods alt blev plads til både investeringer og hensigtserklæringer.

Landsbypuljen Forligspartierne er enige om at prioritere landsbypuljen med 500.000 kroner om året i fire år, så landsbyerne har mulighed for at søge penge til mindre udviklingsprojekter og konkrete tiltag. Derudover ønsker partierne at arbejde med at skabe dialog med de resterende bysamfund, der i dag ikke falder ind under landsbypuljen, om hvorledes de kan bringes i spil.

Besparelser Med aftalen har partierne givet håndslag på at udskyde en større omgang besparelser til de kommende år. Derfor lægges såkaldte besparelsesblokke ind for årene 2023-25 på samlet 70 millioner kroner. Håbet er, at kommunen i fremtiden - eksempelvis i forbindelse med finansloven eller økonomitalen - kompenseres, så man kan reducere sparekravet.

Parkeringshus Der er behov for yderligere parkeringspladser på Søndre Havn, lyder det fra partierne. Derfor indeholder budgettet midler til et parkeringshus på Søndre Havn. Et parkeringshus, der i dele af de nederste etager skal indeholde »moderne skatefaciliteter« som erstatning for Gule hal. Af budgettet fremgår det, at kommunen vil deponere i alt 129 millioner kroner til projektet i 2023-24.

Køge Idrætspark Det omdiskuterede Køge Idrætspark-projekt koster kommunen yderligere en stor pose penge, og derfor afsættes netto 19,4 millioner til færdiggørelsen af projektet. Beslutningen er en del af et tillægsforlig, hvor Dansk Folkeparti og Enhedslisten står udenfor. Pengene skal blandt andet gå til at løfte trafiksikkerheden omkring idrætsparken.

Sårbare børn og voksne Udgifterne til det specialiserede børne- og voksenområde har været stigende, og derfor er der behov for at tilføre området godt 31 millioner kroner om året de kommende år. De stigende udgifter skyldes blandt andet en refusionsreform samt generelt stigende udgifter på området.

Bilfrit torv Forligspartierne er enige om at undersøge, om Køge Torv kan omlægges til en delvist bilfri zone med henblik på at gøre centrum til et »imødekommende og attraktivt byrum«. Det skal ske ved at undersøge forudsætningerne for dette i forlængelse af en kommende etablering af fjernvarme i Køge by.

Fremtidens busdrift I de sidste år er kommunens udgifter til busdrift gennem Movia steget betydeligt, og derfor har forligspartierne skulle finde yderligere i alt 7,6 millioner kroner til busdriften for 2024-25. Derudover ønsker partierne at kigge på alternativer for fremtidens busdrift i kommunen, herunder et særskilt fokus på mulighederne for betjening af kommunens tyndere befolkede områder med »alternative former for kollektive transportløsninger«.

Klimasikring I budgetaftalen afsættes 8,5 millioner kroner til det igangværende projekt »Køge Dige«, der skal etablere klimasikring langs Køge Bugt. Kommunens andel udgør i alt 17 millioner kroner, men man forventer, at de resterende penge finansieres af staten.

Kulturhus Forligspartierne vil have det kommende byråd til at gennemføre en »afdækning af rammer for et kulturhus«. Den skal indeholde overvejelser om ønsker, behov, profil og placering, idet det dog forudsættes, at et kulturhus skal placeres i Køge midtby.

Mindre klasser Med et stigende antal børn de kommende år er der behov for at »genoverveje visionen for fremtidens folkeskole«. Derfor afsættes henholdsvis 1, 2 og 3 millioner kroner de kommende år til en gradvis implementering af et loft på maksimalt 24 elever i dansk og matematik i de kommende 0. klasser. Derudover afsættes en million kroner for at undersøge behovet for at udvide skolernes kapacitet i fremtiden.

Offentlige toiletter I løbet af 1. halvår 2022 skal behovet for offentlige toiletter i Køge By, Borup og Herfølge afdækkes. Derudover vil forligspartierne undersøge markedet for automatiske toiletter, »som de ses i Paris og Ålborg«.