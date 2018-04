Forstanderen på Klemmenstrupgård, Elisabeth Dolmer, håber, at den nye Forberedende Uddannelse bliver en succes. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Klemmenstrupgård: - På den ene side græder man lidt indvendigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klemmenstrupgård: - På den ene side græder man lidt indvendigt

Køge - 23. april 2018 kl. 13:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Produktionsskolen Klemmenstrupgård har succes med at hjælpe unge køgensere videre i det store system af uddannelse og arbejde, så er det i princippet slut med det selvstændige tilbud til unge under 25 år om lidt under halvandet år.

Læs også: Ny uddannelse tager de første skridt

Når den nye Forberedende Grunduddannelse gør sit indtog i august 2019, skal landets produktionsskoler sammen med en række andre uddannelsestilbud smeltes sammen til én uddannelse. En politisk beslutning, som både skaber ærgrelse og forhåbning på forstanderkontoret i Køge.

- På den ene side græder man lidt indvendigt. Vi er en rigtig god produktionsskole, og mange af vores unge kommer videre i job eller uddannelse. Vi har været et velfungerende tilbud i 34 år, så selvfølgelig er det lidt øv, forklarer Elisabeth Dolmer, forstander på Produktionsskolen Klemmenstrupgård, og fortsætter:

- Men det har også været et mudret billede for de unge med mange forskellige tilbud og beskæftigelsesprojekter, hvor de unge bliver kørt rundt fra det ene til det andet. Det bliver forhåbentligt positivt, at man nu forsøger at tage det bedste fra de forskellige uddannelser og samler det i ét. Det skal nok blive spændende.

Håber på succes I dag har Klemmenstrupgård fat i omkring 200 unge i løbet af et år, og skolens forstander håber, at FGU bliver et godt alternativ for de unge, som ikke er klar til at tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

- Hvis vi alle sammen vil, kan det blive en god tredje uddannelsesvej, som virkelig hjælper de unge mennesker. Det handler om at skabe en vej, som er fleksibel for den enkelte unge, og jeg håber, det bliver en succes, for de eneste tabere vil blive de unge, og det har vi simpelthen ikke råd til, fastslår Elisabeth Dolmer.

Hun fortæller, at man allerede nu er i gang med arbejdet sammen med Køge Kommune og andre aktører, og forstanderen forventer, at samarbejdet fremadrettet vil skabe gode resultater.

- Det giver noget mere at have nogle samarbejdspartnere, for det er en fantastisk ting at spille sammen med nogen og få andre øjne på ens arbejde, siger Elisabeth Dolmer.