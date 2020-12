Se billedserie Barber Sami El-Hindi er uddannet hos Carls Barber i København - en af de førende barberer i landet. Foto: Henrik Førby Jensen

Klassisk barber åbner med drinks og duft af James Bond

Køge - 01. december 2020 kl. 10:07 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Der er mulighed for at få sig en cognac, en whisky, en god kop kaffe eller en kold øl og barberingen foregår med klassisk ragekniv, når Men's Barber slår dørene op for de første kunder på lørdag klokken 10 til 15.

Betina Clausen er indehaver af Køges nye barbersalon og har arbejdet på konceptet i et års tid. Hun har allieret sig med barber Sami El-Hindi, der vil give kunderne den bedst tænkelige behandling uanset om det handler om klipning af hår, skæg eller næsehår - det sidste med eller uden voks.

- Sami er uddannet hos Carls Barber Shop i København. Det er en af de førende barberer i Danmark og barberingen foregår på klassisk vis med ragekniv og varme og kolde omslag. Det her har været en kæmpe trend i to-tre år. Der er mange unge på 15-20 år fra Køge, der tager ind til København for at få en barbering - dem vil jeg gerne have fat i. Men også dem i 40'errne og 50'erne - ja, alle mænd faktisk. Også dem der "bare" skal have en klip. Det er fedt, at mænd er begyndt at gøre mere ud af sig selv, synes Betina Clausen.

En god julegave

På åbningsdagen vil der være mulighed for at købe tre forskellige vouchers til klipning og barbering, ligesom alle betalende kunder får et barbersæt med kost og skraber fra Mühle til en værdi af 640 kroner. Derudover er der ti procent rabat på alle produkter i december måned.

- Tiden er moden til en klassisk barber i Køge - jeg synes, kvinderne skal kigge forbi og købe en rigtig god julegave til deres mand eller kæreste. Vi vil desuden gøre en del ud af at rådgive omkring pleje og vedligeholdelse og er eneforhandlere i Køge af mærker som Lernenberger Staffan, Truefitt & Hill og Floris, der er verdens ældste familiejede parfumevirksomhed gennem ikke mindre end ni generationer, fortæller Betina Clausen.

En duft af Bond

Faktisk har Floris NO89 89 en duft af James Bond. Det var nemlig sådan, at Sean Connery altid brugte netop det produkt til James Bond optagelser.

- Mænd kan godt lide den slags historier - vi har ikke valgt tilfældige produkter. Truefitt & Hill er verdens ældste barberbrand. Inde i vraget af Titanic fandt man blandt andet dåser med Truefitt & Hill voks, fortæller indehaveren.

Hun håber at barbersalonen bliver et hyggeligt sted for mænd at forkæle sig selv lidt, mens de får sig en god snak - helt i overensstemmelse med salonens egen historie, der går helt tilbage til 1930'erne.

- Bygningen her er opført i 1937-38 og der har altid været frisør i de her lokaler. Faktisk var der i de første år barbersalon, så man kan sige, at lokalerne vender tilbage til sine rødder. Det skal være et sted, hvor mænd kan være mænd, fastslår Betina Clausen.

Hun understreger, at barbersalonen har håndsprit til rådighed og iøvrigt vil arbejde ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Men´s Barber har åbent onsdag og fredag fra klokken 12 til 18 og torsdag fra 14 til 20.