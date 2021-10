Se billedserie Lillesyd Friskole åbnede for alvor dørene for sine elever for nylig, og de bliver mødt af en hverdag helt tæt på naturen. Foto: Kenn Thomsen

Klasseværelse i skoven: Elever kommer helt tæt på naturen

Køge - 01. oktober 2021 kl. 16:14 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Lillesyd Friskole er for alvor åbnet, og på den nye skole skal eleverne være udenfor 95 procent af tiden - i tæt kontakt med naturen.

Den brede sti fra Bjergvej og ned til Lillesyd Friskole er dækket af uendelig mange stykker træflis. For enden af stien møder man et værksted med stråtag og en rød toiletvogn i træ, som elevernes forældre har været med til at dekorere og gøre klar.

Her står også en lille skurvogn, hvori eleverne kan have indendørs undervisning, men det er faktisk under et halvtag i forlængelse af skurvognen, hvor der både står borde og stole, at eleverne har deres faste klasselokale. Udenfor i sol, vind, kulde og regn.

Bag ved den lille skurvogn ligger "Fortællerskoven", som skolen selv kalder den, der er en lille, tæt skov af fyrretræer. Går man lidt ind i skoven, støder man blandt andet på et langbord, der står mellem træerne, og for enden er bordet er opsat en tavle. Endnu en mulighed for udendørs undervisning

Naturen i hænderne Fra den anden ende af skoven kommer en lille gruppe elever løbende.

- Se! Vi har fundet et æg og et kranie og nogle knogler, råber en af børnene ivrigt og lægger fundene på langbordet.

Der er flere forskellige knogler og et lille kranie, formentlig fra en flagermus, påpeger skolens forstander Jesper Havaleschka, der også har bevæget sig ind i den tætte skov. Eleverne fortsætter med at spørge ind til deres fund, og forstanderen forsøger at svare så godt, som han kan.

- Den her knogle har os mennesker også. Hvor tror I, den sidder henne?, spørger Jesper Havaleschka og holder det lille stykke knogle frem.

En af børnene gætter på ryggen, og rigtigt nok er det en knogle fra et dyrs rygsøjle. Den lille spørgerunde i Fortællerskoven er et godt eksempel på, hvordan Lillesyd Friskole har en noget anderledes undervisning, når eleverne skal være udenfor 95 procent af tiden, påpeger forstanderen.

- Det handler om, at de kommer i tæt kontakt med naturen. Vi forsøger at gribe børnenes nysgerrighed og herefter tilkoble fagligheden fremfor at begynde med fagligheden, som man gør i folkeskolen.

Og den tætte kontakt er essentiel, for naturen er vores eksistensgrundlag, fastslår Jesper Havaleschka.

- Hvis man skal have et godt forhold til naturen, er man nødt til at være i naturen. Man er nødt til at arbejde med den og have den i hænderne. Vi kan ikke bare proppe den ind i Youtube.

Den alsidige udvikling Indtil videre går der 11 elever på Lillesyd Friskole på årgangen 0.-2. klasse. På sigt er det planen, er flere børn bliver meldt til, så årgangene og klassen kan vokse.

På friskolen kan eleverne i højere grad forvente at få lov til at præge hverdagen, for der er generelt en fri tilgang med relativt få regler for børnene.

- Vi skal selvfølgelig leve op til de tilsyn, der er, men generelt er undervisningen mere fri, og eleverne har også mere medbestemmelse, fortæller Jesper Havaleschka.

Han forklarer, at friskolen har en noget anden tilgang til undervisningen, fordi den klassiske folkeskole har udviklet sig i en negativ retning.

- Vilkårene til at lave en god folkeskole er der ikke i dag. Der bliver brugt for lidt tid på børnene og for meget tid på dokumentation og faglige mål, påpeger den lokale forstander og fortsætter:

- Derfor er vi et alternativ, hvor der er fokus på naturen og også fokus på mennesket og den alsidige udvikling, i stedet for at børnene skal nå nogle helt bestemte faglige mål.