Se billedserie Rune Clasens store interesse for musik deles i dag af hele familien, hvilket også afspejles i en meget bredt sammensat pladesamling i hjemmet i Sædder. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Klar til plademesse: - Pladesamlingen afspejler, hvem jeg er

Køge - 26. august 2021 kl. 06:36 Af Martin Rasmussen martin.s.rasmussen@sn.dk Kontakt redaktionen

Det begyndte med en enkelt kasse med plader, men siden er pladesamlingen hjemme hos Rune Clasen vokset ud af sine rammer flere gange, og den vidner både om en brændende interesse for musik og om en fælles interesse i familien, hvor pladespilleren er i gang oftere end streamingtjenesterne.

- Jeg streamer også musik, men jeg synes, at plader kan noget andet. Her hører man et helt værk fra en kunstner, mens streaming oftere bliver blandede playlister. Det kan være fint, men eksempelvis synes jeg, at det ville være synd at høre The Wall i enkeltdele, siger Rune Clasen med henvisning til Pink Floyds klassiske værk.

Hans samling omfatter i dag langt over 1000 plader. Der har været endnu flere, men de seneste år er han begyndt at "skære den lidt til".

- Til at starte med samlede jeg alt, men nu er jeg blevet lidt mere målrettet, fortæller han om samlingen, som omfatter alt fra Bob Dylan til Billie Eilish.

- Det er meget bredt - jeg har også nogle klassiske plader. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg altid kan finde noget, jeg har lyst til at høre - både efter arbejde og en søndag formiddag, forklarer han.

Pladespilleren er også et samlingspunkt i Rune Clasens familie, for både hans kone og børnene på 10 og 13 år deler hans store interesse for musik.

- Når vi spiser aftensmad, sætter vi for eksempel gerne en plade på, og det kan være meget forskelligt - eksempelvis den nye fra Billie Eilish men Gregory Porter er også meget populær hos børnene, smiler han.

Rune Clasen har haft musikinteressen med helt fra barnsben, da han blandt andet lyttede meget til The Doors og den psykedeliske rock fra slut 60'erne og 70'erne, og sammen med Paul Enøe Johansson står han nu bag de årlige plademesser i Køge, hvor pladeentusiaster møder over deres fælles interesse og køber ind til samlingerne.

- Jeg nåede lige at begynde at samle på plader, inden cd'erne kom. Så opbyggede jeg en lille cd-samling, som jeg i øvrigt stadig har, men på et tidspunkt begyndte jeg at snakke om plader med Paul, og så tog det vist lidt overhånd for os begge, griner Rune Clasen med henvisning til de store samlinger, som begge de to pladeentusiaster siden har opbygget.

- Vi handler jo også begge med dem, men der er også mange i samlingen, som jeg ikke vil af med. For eksempel var min mor meget glad for Rolling Stones, så de har en fast plads i samlingen sammen med en masse andre plader, som jeg har nogle gode minder med. På den måde afspejler pladesamlingen også, hvem jeg er, fortæller han om samlingen, som med tiden også er begyndt at afspejle resten af familien, for der bliver også købt plader efter konens og børnenes smag.

Plademessen i Køge har stået standby på det seneste på grund af først renoveringen af Teaterbygningen og siden coronanedlukningen, men nu er de to pladefolk altså klar igen. Plademesse Køge finder sted på Teaterbygningen søndag 12. september klokken 11-15.