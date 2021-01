Fra næste uge vil mobile enheder fra private leverandører bevæge sig rundt i Køge Kommune for at teste ansatte i vuggestuer og børnehaver. Også skoler og specialskoler får tilbudt muligheden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Klar fra næste uge: Daginstitutioner får endelig efterspurgte lyntest

Køge - 22. januar 2021 kl. 11:50 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Den 5. januar i år fastslog Mette Frederiksen på et pressemøde, at landets daginstitutioner fortsat skulle holde åbent, selvom mange andre dele af samfundet lukkede ned. Statsministeren lovede dog, at man ville udvikle modeller for, hvordan de ansatte i vuggestuer og børnehaver kunne blive testet i højere grad.

Siden da har både kommuner og pædagoger savnet handling og konkrete retningslinjer for at få de såkaldte lyntest ud til daginstitutionerne.

Men onsdag aften i denne uge skete der endelig noget. Køge Kommune fik ligesom landets andre kommuner meddelt, hvilke private leverandører de ville kunne kontakte for at bestille flere lyntest til blandt andre daginstitutionerne.

Det fortæller Henrik Laybourn, der er direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune.

- Fra næste uge vil der være mobile enheder, som tager rundt i kommunen, og vi vil organisere det mest muligt hensigtsmæssigt, så der bliver en lokal kontaktperson hos institutionerne, som leverandøren kan ringe til. Når de så kommer forbi, kan de ansatte gå fra i den periode og blive testet, fortæller Laybourn.

Planen er, at de mobile testeneheder skal komme forbi hver enkelt institution én gang om ugen for at teste personalet, og udover vuggestuer og børnehaver får kommunens skoler og specialskoler også muligheden for at teste de ansatte ved arbejdspladsen.

Mere tryghed Ifølge forvaltningsdirektøren skal man nu holde øje med, hvordan det i praksis fungerer med de mobile testenheder i næste uge, men han håber, at pædagogerne og de andre ansatte, som nu får nemmere ved at blive testet, vil føle sig mere trygge i hverdagen.

- Når man selv bliver testet en gang om ugen og ved, at ens kollegaer også er blevet testet, så giver det formentlig øget tryghed, påpeget Henrik Laybourn.

Han fortæller, at omkring 69 procent af børnene i kommunens daginstitutioner møder op i øjeblikket, og at daginstitutionerne fortsat undgår det værste pres.

- Lige nu er der ikke nogen alarmklokker, der ringer, men man løber stærkt derude, for at det hele kan løbe op. Der er 11 procents fravær blandt de ansatte på grund af sygdom eller test, og det er ikke et skrækscenarie, selvom de skal anstrenge sig for at overholde retningslinjerne, som for eksempel at kunne dele børnene op i grupper.

Køge Kommune har endnu ikke gjort brug af muligheden for at dimensionere daginstitutionerne, som ville betyde, at man skar ned på antallet af børn, der måtte komme i visse vuggestuer og børnehaver.

KL: Et godt alternativ Onsdagens nye udmelding bakkes om af Kommunernes Landsforening (KL), som efterfølgende har opfordret alle landets kommuner til at rekvirere så mange lyntest som muligt. Meldingen kom efter, at private leverandører havde meldt om større kapacitet af mobile lyntest, end de 14.000 eneheder kommunerne tidligere har fået oplyst.

Det skriver KL i en pressemeddelelse.

Med de flere private mobile testenheder bør det kommunale personale nu kunne blive løbende testet for covid-19 med en lyntest, lyder vurderingen, og det glæder Jacob Bundsgaard, der er formand for KL.

- På den måde kan vi få flest muligt medarbejdere testet på plejehjem, døgninstitutioner og dagtilbud. Og så har både vi og sundhedsmyndighederne en opgave i at kommunikere, at kviktesten er et godt alternativ til PCR-testen, så vores medarbejdere har mod på at tage den, siger Jacob Bundsgaard.

I går torsdag blev alle landets borgmestre indkaldt til et møde med flere ministre for yderligere at drøfte kommunernes brug af lyntest.