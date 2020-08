Da en 67-årig mand bad en anden kunde i Aldi om at holde afstand under corona-nedlukningen af Danmark, blev manden grov, hostede ham i hovedet og sagde »corona«, hvorefter han gav sig til at filme den 67-årige med sin mobiltelefon, indtil han i indgangsdøren til forretningen gav den 67-årige et knytnæveslag i ansigtet, så den ældre mand faldt bevidstløs om og brækkede næsen. Foto: Jesper From

Klage: Politiet gransker sag om corona-vold

Midt- og Vestsjællands Politi skal nu undersøge, om der kan udtales kritik af efterforskningen i en sag, hvor en 67-årig mand blev slået ned i Aldi i Ølbycenteret den 18. april, da han bad en anden kunde om at holde afstand af frygt for coronasmitte.

