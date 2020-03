Der er ingen rationel grund til at lukke landets genbrugspladser ned, mener en borger i Køge, der har bedt ARGO om et svar. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Klage: Genbrugspladser spreder ikke smitte

Køge/Danmark: Det giver ingen mening at lukke landets genbrugspladser i den nuværende situation, mener Gustav Lorentzen fra Køge, der har skrevet til både bestyrelsen i ARGO og til statsministeren:

- Regeringen har bestemt at al offentlig virksomhed, som ikke er vital, skal lukkes for at undgå spredning af virus. Genbrugspladser er blevet lukket med denne begrundelse - selvom der ikke er nogen risiko for spredning! Brugere har ingen kontakt til hverken medarbejdere eller andre brugere, lyder argumentationen.

Han fortsætter i sin skrivelse:

»Mange mennesker udviser stort samfundssind ved hjælpsomhed i disse vanskelige tider, bestyrelsens beslutning må karakteriseres som egennyttig og misbrug af statsministerens intentioner, da lukningen på ingen måde er med til at forhindre spredning af corona-virus«.

Gustav Lorentzen opfordrer bestyrelsen i ARGO, der blandt andet driver genbrugspladsen i Køge, til alvorligt at genoverveje beslutningen. Han tror selv, der ligger økonomiske betragtninger bag beslutningen:

- Medarbejdere i offentlige tjenester holdes skadesløse ved hjemsendelser, men hvis det havde økonomiske konsekvenser i lighed med private virksomheder, havde ledelsen formodentlig analyseret situationen og truffet en anden beslutning, skriver han og slutter med følgende bemærkninger:

- Jeg antager, at regeringen ønsker at fastholde samfundets aktiviteter, hvor det er forsvarligt. Følgelig vil jeg anmode statsministeren om at genoverveje regeringens retningslinjer.

Aktiviteterne skal minimeres

Affaldsselskabet ARGO har i et svar til Gustav Lorentzen forklarer, hvorfor selskabet er lukket kraftigt ned i øjeblikket:

»ARGO er et fælleskommunalt selskab, og er derfor at betragte som en offentlig virksomhed.

Lukningen er sket med afsæt i statsministerens beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger. Regeringen har besluttet, at aktiviteterne i samfundet skal minimeres mest muligt og har valgt den offentlige sektor for at understøtte, at den private sektor kan fortsætte bedst muligt i længst mulig tid.

KL har med notat af 12. marts 2020 lavet en umiddelbar vurdering af, hvilke kommunale funktioner, som er vitale (læs: kritiske). Forsyning (vand, spildevand, affald, el, varme) er vitale, mens genbrugspladser er angivet som ikke vitale. På den baggrund har vi i ARGO besluttet at lukke vores genbrugspladser fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt to uger frem.

Regeringen har derudover lagt vægt på, at den private sektor skal kunne fortsætte bedst muligt i længst mulig tid. ARGO har derfor, for at hjælpe erhvervslivet, valgt at holde åbent for erhverv mandag, onsdag og fredag kl. 9-11 på genbrugspladserne i Kalundborg, Køge, Roskilde og Torkilstrup.

Vores kraftvarmeværk og den kommunale indsamling af dagrenovation er at betragte som kritisk hvorfor det naturligvis kører videre«.