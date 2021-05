Kjøge Rom gav stort overskud til minibyen

Køgenserne er glade for rom - især når den har et lokalt tilsnit. Det har Wika Meny kunnet konstatere i den seneste tid, hvor man har solgt i alt 750 flasker af den særlige Kjøge Rom, og det kommer nu Kjøge Mini-By til gode.

10 kroner pr. flaske går nemlig til minibyen, og derfor kunne købmand Per Jensen fra Wika forleden lægge vejen forbi minibyen med en kontant gave på 7500 kroner til de frivilliges arbejde med at genskabe Køge anno 1865 i størrelsesforholdet 1:10.

- Der har været et helt overvældende salg af rommen - og mange kunder er kommet tilbage efter en flaske mere efter at have tømt den første, smiler Per Jensen.