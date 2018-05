Se billedserie Når det går løs med Røst Festival, så er Køge Kirke også med i år. Der vil være en scene på kirkens grund og sognepræst Signe Asbirk glæder sig til at vælre en del af festivalen.

Kirken og det talte ord

Køge - 21. maj 2018

Sidste år nøjedes kirken med at slukke for klokkerne, så de unge ikke blev afbrudt i deres taler.

Denne gang vil kirken også være en aktiv del af Røst Festival, der foregår i Køge senere på måneden.

- Som nabo til KØS museum synes vi, det er helt oplagt at Køge Kirke også hjælper de unge, når de prøver at sætte ord på det der er vigtigt for dem, siger sognepræst Signe Asbirk.

Talerfestivalen Røst Festival er et initiativ som KØS museum står bag og her vil flere hundrede unge fra landets højskoler tage ordet og komme med deres personlige budskaber. Det sker på flere scener her vil kirken altså i år også have en scene ud mod Nørregade.

- Det talte ord er jo også kendetegnende for kirken, hvor vi tror og håber på, at man med Ordet kan røre, opløfte og inspirere hinanden, siger præsten og fortsætter:

- Med Ordet kan vi flytte hinanden nye steder han og blive udfordret på, hvorfor er vi her og hvad vil vi gerne med livet og med hinanden.

Når det går løs med talerne i weekenden den 25. og 26. maj vil der altså være en scene på kirkens areal ud mod Nørregade og det er helt oplagt at kirken på den måde åbner op og bliver en del af talestrømmen, fortæller Signe Asbirk:

- Vi vil jo meget gerne være i dialog med bysbørnene og håber også på, at vores faste menighed gennem det her arrangement vil komme forbi og opleve, hvad de unge har på hjerte. Vi tror på, at de unge har noget vigtigt at sige som de gennem festivalen får mulighed for at udtrykke på tværs af generationer og de almindelige meningsfællesskaber. Som kirke vil vi selvfølgelig også gerne have nogle nye input fra de unge mennesker på festivalen, siger Signe Asbirk.