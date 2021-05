Kirken klar med præsteteam

- Folkekirken er for mig et særligt rum, hvor man møder livets store spørgsmål. Det betyder noget, at alle kan føle at kirken er relevant. Uanset om det er trøst i sorgen eller at dele glæden over at være blevet forældre. Det er vigtigt at folk føler, at kirken er deres. Folkekirken skal derfor turde tænke nyt og udvikle sig selv, sådan at den altid taler ind i nutiden. Fagligt har jeg selv en særlig interesse i, hvordan kirkens henvender sig til børn og unge, og hvordan den kan nå ind til disse grupper. Jeg søgte stillingen i Herfølge Kirke, da der her er gode muligheder for nytænkning og udvikling af tilbud til sognet samt for at bidrage til de mange eksisterende initiativer.