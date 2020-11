Køge Kirke præsenterer i december måned en historisk julekalender, der kan følges ved at »åbne« lågerne på sognehuset. Her er det sognepræst Charlotte Dybdahl Winther og kirkemedarbejdet Mette Nielsen, der har åbnet et vindue med låger. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kirken klar med årets julekalender

Hvis man har været forbi sognehuset i Kirkestræde for nylig, så har man måske lagt mærke til, at vinduerne i huset er blevet til 24 låger, hvor der bag hver låge gemmer sig endnu en bid af den spændende julefortælling.

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther fortæller, at det går ud på at give byens børn, og deres forældre, en oplevelse i juletiden.

- I december plejer vi jo at have besøg af børnehaver, dagplejere og skoleklasser, men det kan vi jo desværre ikke i år. Så julekalenderen er en måde at gøre noget særligt for alle de børn,d er går glip af besøget i kirken.