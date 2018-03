Foreningen Borup Kino har netop holdt generalforsamling, hvor biografens status blev vendt. På billedet ses den nye bestyrelse, der er sammensat uden den store udskiftning på holdet. På første fra venstre: Per Heskjær, Birthe Petersen, Søren Rislund, Mette Thomas, Nina Vinther Lundgren. På anden række fra venstre: Asger Bak (konsulent udenf. best.), Maria Brünner, Jens Kragh-Asbæk (suppleant), Charlotte Eilertsen Thomsen (suppleant) samt Kristina Eilertsen. Foto: Borup Kino Foto: Picasa

Kino knokler for fremskridt

Køge - 25. marts 2018 kl. 07:55 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På generalforsamlingen i Borup Kino blev de frivillige kræfter rost og fremtidens udfordringer drøftet. Foreningen Borup Kino har netop holdt ordinær generalforsamling med deltagelse af cirka 40 medlemmer.

Her konstaterede formanden, Søren Rislund, at både besøgstallet og dermed omsætningen i biografen viste tilbagegang, men bemærkede at det ikke er en overraskelse, da 2017 også på landsplan har været et knap så spændende biografår.

På mødet blev beretning, regnskab og budget forelagt og godkendt af forsamlingen.

Her fremgik det, at selvom årsproduktionen i Borup Kino var steget med 8 procent til 277 forestillinger, filmforevisninger, koncerter og andre events, var omsætningen faldet med 13 procent. Regnskabet udviste dog et overskud på 19.000 kr.

Beretningen indeholdt ros til den frivilliggruppe på ca. 45 personer, der på et professionelt niveau driver »et kulturtilbud i vores del af kommunen, uden hvilket Køge Kommune ville være fattigere«, som det hed.

På mødet blev der også talt om det store arbejde med en renovering af biografsalen, der kun var skredet langsomt frem. Det har nemlig vist sig særdeles vanskeligt at rejse de nødvendige fondsmidler til formålet. Alle fremskridt beror derfor i øjeblikket på de frivilliges og i særdeleshed lokale håndværkeres imødekommenhed i form af hjælp til opgaver.

I mens arbejder biografens egen konsulent utrætteligt videre med at finde flere penge til renoveringen af blandt andet salen.

Den siddende formand, Søren Rislund, blev genvalgt for en toårig periode; det forventes, at bestyrelsen konstituerer sig med Birthe Petersen som næstformand og med Mette Thomas som kasserer; et enkelt nyt medlem tilgik bestyrelsen, nemlig -som suppleant og på forslag fra bestyrelsen: Jens Kragh-Asbæk.