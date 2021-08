Der bliver gode muligheder for at se stjerneskud, når Perseiderne passerer Køge Nord. Foto: Køge Bibliotek Foto: Shutterstock

Kig op - stjerneskud i luften

Køge - 10. august 2021 kl. 14:33

Fredag den 13. august er der - næsten - stjerneskudsgaranti i Køge Nord.

Så må man som bekendt ønske og der er rig mulighed for at sende ønsker mod himlen, når KøgeBibliotekerne og Astronomisk Forening i Køge Bugt inviterer hele familien på stjerneskudsaften i Køge Nord.

Årets største meteorstorm, Perseiderne, passerer gennem jordens atmosfære, og det betyder stjerneskud på nattehimlen. Det kan blive til op mod 100 stjerneskud i timen, forlyder det i en omtale af arrangementet.

Deltagerne mødes i Kvarterhusets gamle charmerende have, hvor den kommende bydel Køge Nord skal ligge. Rundt omkring er gravemaskinerne allerede i gang. Men inden området står færdigt med funklende gadebelysning, som kan gøre det svært at se stjerner, er det et godt tidspunkt at vende blikket opad mod den smukke himmel.

Smid dig i græsset og kig op - Vil du helt tæt på, kan du prøve rigtige teleskoper og astronomiske kameraer med ekstrem vidvinkel, som er medbragt af Astronomisk Forening.

Der bliver masser at kigge på, for udover stjerneskud er der også nymåne, som tager sig helt spektakulært ud gennem et teleskop. Hvis du er heldig, kan du også få et glimt af Venus.

- Næsten alle mennesker har prøvet at kigge op en nat og blive blæst bagover af himlens millioner og atter millioner af stjerner og galakser. Faktisk har nattehimlen været et fast motiv, som har både skræmt og fascineret, gennem hele menneskehedens kulturhistorie, forklarer bibliotekar Rasmus Thorup, der er med til at arrangere aftenen.

Udover at se stjerneskud kan du lytte til små oplæg om stjerner, meteorer, planeter og universet præsenteret af Astronomisk Forening. Biblioteket præsenterer litteratur - både fiktion og fakta - til børn og voksne. Der bliver rig mulighed for at få svar på dit spørgsmål om universet, eller en god snak om - ja, alt mellem himmel og jord.

Bliver det overskyet, foregår arrangementet indenfor, hvor man stadig kan prøve grej og lytte til viden og myter om universet.

Parkér bilen ved Køge Nord station. Derfra skal du følge de hjemmelavede skilte til stjerneskudsarrangementet.

Det er fredag den 13. august kl. 20:00-23:00 og adressen hedder Ølsemagle Kirkevej 62A