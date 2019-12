Når man er valgt som spidskandidat, så begynder man at glæde sig til den valgkamp, man skal ud i. Ud at snakke med folk og debattere med hinanden, siger Thomas Kielgast (SF). Foto: Katrine Wied

Kielgast tager en tørn mere i spidsen for SF

Køge - 16. december 2019

Det bliver Thomas Kielgast, der igen skal stå øverst på stemmesedlen for SF, når vælgerne i Køge Kommune skal til kommunalvalg om to år.

SF's vælgerforening i Køge Kommune besluttede i denne uge at genopstille Thomas Kielgast som spidskandidat.

- Det handler om at være ude i god tid, så den spidskandidat, der bliver valgt, kan få ro på og mulighed for at konsolidere sig og sammen med de øvrige medlemmer at udvikle den politik, der skal føres frem til næste valg, siger Thomas Kielgast.

- Det handler også om at skabe alliancer til de andre partier. Derfor er det vigtigt, at man vælger det i god tid.

Netop forholdet til de andre partier er afgørende for den indflydelse, som en lille parti kan få i byrådet.

- Alliancerne er altafgørende, i svære situationer, hvor der er en politisk uenighed. Der handler det om, at vi kan snakke godt sammen, kan stole på hinanden og ved, hvilke værdier vi har hver især. Derfor er det vigtig, at vi politikere løbende taler sammen og kommer på besøg hos hinanden. Vi holder løbende møder med alle partierne, både nu og efter et valg. Det er for at opbygge netværk. Jeg har for eksempel selv været på besøg hos de Radikale, siger Thomas Kielgast.

Valgets landkort Han peger på, at der nu begynder at tegne sig et billede af, hvilke spidskandidater, de forskellige partier vil spille på banen, når der skal være kommunalvalg i efteråret 2021.

- Venstre har valgt, Radikale har valgt og mon ikke, at Socialdemokratiet vælger Marie Stærke. Så bliver det spændende, hvad Konservative gør. Og hvilke partier kommer ind i byrådet i det hele taget. Nogle partier står på spærregrænsen og nogle kan komme ind, hvis de har en stærk kandidat, lyder Thomas Kilegasts analyse.

- Vi overvejer også, hvem vi skal indgå teknisk valgforbund med, fortæller han.

Venstre valgte allerede sidste år Ken Kristensen som ny spidskandidat, og Det Radikale Venstre har netop udpeget Søren Johansen som ny spidskandidat. Hos Konservative forventes det ikke, at Flemming Christensen genopstiller som spidskandidat, men hans afløser er endnu ikke udpeget.

- Det er det, der gør det sjovt. Så begynder adrenalinet at pumpe. Når man er valgt som spidskandidat, så begynder man at glæde sig til den valgkamp, man skal ud i. Ud at snakke med folk og debattere med hinanden, siger Kielgast.

Thomas Kielgast blev første gang valgt til Køge Byråd i 2009 for Socialdemokratiet. I 2013 stiftede han sit eget parti. I 2015 trådte han ind i SF, hvor han senere blev spidskandidat, da Jacob Mark stillede op til Folketinget.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Thomas Kielgast 1.213 personlige stemmer. Samlet set fik SF 3.447 stemmer. Det svarer til 10,2 procent af de afgivne stemmer, og gav partiet tre mandater i Køge Byråd.

SF's politik - Vi ønsker at bevare Køge som en god kommune. For os handler det om, at der er råd til velfærd. Det skal der være, fordi vi er en udviklingskommune og en bosætningskommune. Der kommer mange borgere hertil, så vi skal have nogle ordentlige dagtilbud og gode skoler og en ordentlig ældreservice, for der bliver flere ældre. Derfor prøver vi at finde penge, så vi ikke skal spare på de ting, som er vigtige for borgerne, siger Thomas Kielgast.

Kultur- og idrætsområdet er også vigtigt for SF.

- Kultur og idræt kitter os sammen. Det er vigtigt for SF, at vi udvikler det. Det er med til at gøre os attraktive og gøre det rart at bo i Køge Kommune, at vi har et rigt kultur- og idrætsliv, siger Thomas Kielgast.

Men det vigtigste område for SF, er klimaet, fortsætter han.

- Vi skal gå forrest på det lokale klimaområde. Vi er nødt til at sikre os, at vi får flere til at bruge offentlig transport. Vi skal også sikre, at vi bliver gode til at sortere vores skrald og forbruge mindre CO2 i hverdagen, mener Thomas Kielgast.

Køge Kommune indførte en omfattende kildesortering af affaldet fra private hjem i år. Denne sortering omfatter imidlertid ikke daginstitutioner og skoler i kommunen. Men det skal der laves om på, mener SF's spidskandidat.

- Vi skal også have læringen om affaldssortering ud i daginstitutionerne, så de fysisk skal affaldssortere. Der ligger allerede nogle intentioner om, at det skal vi. Det er ikke iværksat endnu. Men det giver ikke mening at stå og sortere affaldet derhjemme, og så kaste den hele ned i en stor sæk, når man kommer i skole. Det går ikke, mener Thomas Kielgast.

En andet programpunkt i SF's politik handler om udseendet af Køge Kommune.

- Man kan godt blive lidt »hjemme-blind«, så man ikke ser, at byen ligner en byggeplads. Der er mange steder i Køge, hvor byggerier er halvfærdige. Men vi skal have gjort tingene helt færdige, så det er ordentligt afsluttet, siger Thomas Kielgast.

Han peger blandt andet det indtryk, som byen gør, når man ankommer hertil med S-toget.

- Man skal ned at se en af landet smukkeste middelalderbyer, og det, der møder én, er et skævt hegn, langt græs, en halvfærdig bro og en midlertidig kiosk. Også ude i landdistrikterne er der projekter, som ikke er færdige. Æstetikken betyder også noget for trivslen, understreger Thomas Kielgast.

- Vi skal passe på, at vi ikke vil for meget på en gang, for tingene skal også færdiggøres. Køge må ikke være en rodebutik, siger Thomas Kielgast.

Thomas Kielgast er 56 år og arbejder til daglig som skoleleder på Hastrupskolen.