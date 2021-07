Kielgast er dobbelt skoleleder efter stop

Thomas Kielgast får som leder på to skoler nok at se til i de kommende måneder. Foto: Katrine Wied

Køge - 14. juli 2021 kl. 14:30 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Omkring et år efter, at Charlotte Løvholm kunne sætte sig på skoleleder-posten på Ejby Skole, er skolen nu igen på udkig efter en ny.

Hun er stoppet og Thomas Kielgast er indsat som konstitueret leder af Ejby Skole imens, at der i mellemtiden skal findes en ny.

- Min opgave er at drive skolen videre med de ansatte indtil, at der findes en ny, siger Thomas Kielgast.

I forhold til den afgående skoleleder på Ejby Skole ønsker Skolechef i Køge Kommune Søren Thorborg kun at oplyse, at der er blevet lavet en gensidig aftale med Charlotte Løvholm.

To skoler Thomas Kielgast kan konstatere, at det er hårdt arbejde at være skoleleder på to skoler samtidig.

Til daglig er han nemlig også skoleleder på Hastrupskolen.

- Det er superhårdt at være leder to steder, og jeg går da også først på sommerferie på fredag, fordi alt skal være klar til d. 9. august og et nyt skoleår.

Thomas Kielgast, der også er byrådspolitiker for SF, kommer til at dele sine arbejdsdage op til hver skole.

- Jeg bygger det sådan op, at jeg er den ene halvdel af arbejdstiden det ene sted og den anden halvdel det andet sted. Det stiller krav til Hastrupskolen og min souschef, der nok kommer til at løbe lidt stærkere. Det må vi nok erkende.

Lærerigt Han hæfter sig dog også ved, at der er mange positive aspekter ved det nye, midlertidige job.

- Der er også meget lærerigt. Der er meget, som skoler kan lære af hinanden eksempelvis i forhold til inklusion, sårbare børn og hvordan man generelt griber tingene an, siger han og fortsætter:

- Jeg kan kun sige, at jeg er blevet mødt af helt fantastiske forældre, elever og personale. Nu er vi i gang med at færdiggøre alt, hvad vi kan inden et nyt skoleår.

Lang erfaring

Skolechef i Køge Kommune Søren Thorborg fortæller, at Thomas Kielgast er blevet udvalgt til midlertidig skoleleder på Ejby skole på grund af sin erfaring.

- Der er på Ejby Skole brug for en erfaren skoleleder til at få gennemført planerne med planlægning til næste skoleår. Skolen har pt. ikke nogen souschef, så der var brug en person, som kunne gå solidt til opgaven, siger Søren Thorborg.

Skolechefen vurderer, at lederposten på to skoler godt kan fungere midlertidigt.

- Det er hvad man gør en gang i mellem, når der er brug for det. Det er selvfølgelig nøje udvalgte personer, som jeg spørger om sådan en opgave. Det kæver et velfungerende professionelt bagland, der kan klare det. Hvis man har en skole, som er solid og veldrevet, kan den godt drives, mens at lederen også har fokus et andet sted i en periode, siger Søren Thorborg.

Thomas Kielgast har tidligere været udlånt til Kirstinedalsskolen.

Den dobbelte skoleleder fortæller, at han regner med, at en ny skoleleder er klar til at tage over d. 1. oktober, og at han bliver på Ejby Skole indtil da.