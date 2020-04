Køge Korns markante siloer på Køge Havn blev revet ned i januar 2019. Nu er indehaveren dømt for ikke at sikre at hygiejnen med mus, rotter og duer i kornet var i orden.

Kendt virksomhed dømt for at lave havregryn af korn med dyrelort

Det markante tårn på Køge Havn er forlængst revet ned og virksomheden lukket. Ikke desto mindre er ejeren af Køge Korn A/S nu idømt en bøde på 50.000 kroner for overtrædelse af lovens krav om hygiejne ved opbevaring af fødevarer og for ikke at sikre bygninger mod, at der kan trænge skadedyr ind.

