Kendt skuespiller ny vært på radio

- Det har været en stor fornøjelse at have Margrethe tilknyttet eftermiddagsradioen i næsten fire år, med hendes kæmpe entusiasme. Men Margrethe har også mange jern i ilden, og derfor er det fuldt forståeligt, at hun nu skal kaste sig over andre spændende projekter. Vi er glade for at have fundet en fantastisk erstatning for hende og håber også at lytterne vil tage godt imod Søren Vejby om eftermiddagen, siger Radio Køges program- og musikchef Martin Andersen.