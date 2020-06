Ken Kristensen: Jeg har sovet godt i nat

- Jeg har ikke svært ved at forstå Mettes reaktion. Hun har selv tegnet Venstre i mange år, og hun har afgivet ledelsen for at se en ny ledelse tage over. Enhver ledelse er forskellig, siger Ken Kristensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

26. juni 2020

Venstres spidskandidat og gruppeformand i Køge Kommune tror på den retning, som han og Venstre styrer efter. Jeg er åben for dialog og feedback, siger Ken Kristensen.

Mette Jorsøs udmeldelse af Venstres byrådsgruppe i Køge blev udmeldt i går. Nu har Ken Kristensen, Venstres spidskandidat og gruppeformand i Køge Kommune, sovet på Mette Jorsøs udmeldelse, og samtidig med, at han respekterer hendes afgang, så vil han ikke ud i nogen mudderkastning med Mette Jorsø hverken internt eller i medierne. Det skriver Venstre i Køge i en pressemeddelelse.

- Jeg har ikke svært ved at forstå Mettes reaktion. Hun har selv tegnet Venstre i mange år, og hun har afgivet ledelsen for at se en ny ledelse tage over. Enhver ledelse er forskellig. Det ser vi i landspolitisk, og det ser vi på alle arbejdspladser, siger Ken Kristensen i pressemeddelelsen.

Han fortsætter:

- Jeg har intet som helst ønske om, at vi skal skyde på hinanden. Det er ganske enkelt ikke min stil, og jeg ønsker, at vi lægger energien i fortsat at skabe god politik for Køges borgere.

Fremgang og åbenhed Venstre har siden ledelsesskiftet i februar 2019 haft en medlemsfremgang i Køge tæt ved 20 procent, oplyser partiet.

- Jeg oplever, at der aldrig har været så stor en interesse for at snakke og involvere sig i politik i Venstre. For mig er den åbne, frie og kritiske debat blandt vores medlemmer helt afgørende for, at vi i Venstre kan levere de bedste politiske resultater. Jeg ser det som en særdeles vigtig ledelsesopgave at skabe en åben og favnende ramme, hvor vi frit kan diskutere, siger Ken Kristensen i pressemeddelelsen.

- Når det er sagt, så er det også min opgave som spidskandidat for Venstre at tale med kant og råbe op, når vi fra oppositionen oplever, at der er brug for modsvar til den politik, som det nuværende politiske flertal står for.

Formand støtter Ken Formanden for Venstre i Køge, Søren Møller Kristensen, udtaler sin fulde støtte til Ken Kristensen.

- Vi har og arbejder med en åben og inddragende dialog i Venstre. Det gælder både på gruppemøder og i bestyrelsesarbejdet, hvor der er plads til mange meninger. Der arbejdes på et stærkt valgprogram samt et rigtigt stærkt hold kandidater til næste valg og her inddrages medlemmer og byrådsgruppen i dialogen, siger Søren Møller Kristensen i pressemeddelelsen.