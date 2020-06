- Det er ærgerligt, men måske ikke så overraskende, når en anden leder overtager roret. Vi ønsker Mette held og lykke fremadrettet, uanset hvor hun lander, siger Venstres gruppeformand Ken Kristensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ken Kristensen: - Det kan kræve en skarp retorik at være i opposition

Køge - 25. juni 2020

Det kan være nødvendigt at skærpe retorikken en gang imellem, hvis man skal vinde Venstres tabte stemmer tilbage og agere ansvarlig opposition. Sådan siger spidskandidat og gruppeformand Ken Kristensen, efter at byrådsmedlem Mette Jorsø nu vælger at melde sig ud af partiet i frustration over samarbejdet med ham og den tone, som han står for.

- Det er ærgerligt, men måske ikke så overraskende, når en anden leder overtager roret. Bestyrelsen, byrådsgruppen samt den nye gruppeformand, det vil sige mig, har en opgave i, at Venstre får den bedst mulige position frem mod næste valg. Der har vi efter sidste valgresultat nogle stemmer, vi skal have tilbage. Det kræver nogle ledelsesbeslutninger, som ikke har været truffet tidligere, siger Ken Kristensen.

- Dertil vil jeg sige, at jeg kan ikke genkende det billede, Mette Jorsø skitserer, og hun har altid været velkommen til komme til mig og drøfte det, hvis hun har haft det sådan. Det har ikke været tilfældet, så det tager vi med sindsro og arbejder videre for et blåt Køge, siger han.

Vi har en opgave Hvad mener du om Mette Jorsøs kritik af, at tonen er for hård?

- Når man er det eneste oppositionsparti, har man en demokratisk og politisk opgave i at påpege, når dem, der sidder med magten, ikke gør tingene ordentligt eller kunne gøre tingene anderledes. Hvis man ikke gjorde det som oppositionsparti, så mener jeg ikke, at man gør tingene ordentligt. Oppositionen har en opgave i at sikre, at dem, som sidder med magten, forvalter opgaven efter etik og moral. Derfor bliver man som opposition nødt til at skærpe tonen eller pennen en gang imellem, siger Ken Kristensen.

Også hvis prisen er, at man skubber folk fra sig?

- Det er rigtigt, at der er en balance i politik om, at man skal kunne samarbejde og agere konstruktiv opposition. Det synes jeg, vi har formået godt indtil videre. Jeg har nogle gode dialoger, synes jeg selv, med de andre gruppeformænd. Det synes jeg ikke har ændret sig, siger Ken Kristensen.

Mette Jorsø kritiserer endvidere, at Venstre ikke har bakket Ali Ünsal tilstrækkeligt op i striden med Nye Borgerlige. Hvad mener du om det?

- Der ved Mette retfærdigvis ikke, hvad vi har bakket op med. Det er en privat sag, som Ali har anlagt. Det er svært som parti at bakke op i en privatsag. Vi har bakket ham op i dagspressen og i radioen. Ali har selv været ude og melde, at han har været glad for den støtte, han har fået, siger Ken Kristensen.

Det er en sag, som Ali Ünsal har politianmeldt på baggrund af beskyldninger i forbindelse med et officielt billede af hele Venstres byrådsgruppe, som har været lagt op på partiets lokale Facebookside. Mener du, at det er en privat sag?

- Politianmeldelsen er en privat sag, men selve billedet er ikke en privat sag. Det er den retorik med skræmmekampagner, man ser fra Nye Borgerlige. Men det er ikke sikkert, at Mette kender til alle mellemregningerne. Det har været holdt meget lukket omkring Ali og bestyrelsen, siger Ken Kristensen, der tilføjer, at Venstre er i løbende dialog med Ali og familien om sagen.

Bandeproblematikken er et lokalt problem Du bliver også kritiseret for at have for meget fokus på landspolitik og for lidt på det nære. Hvad siger du til det?

- Jeg kan slet ikke genkende det billede. Hvis Mette ikke mener, at bandeproblematik er en udfordring i Køge, så ser jeg ikke det samme, som Mette ser. Vi har på fem måneder haft fem drab og drabsforsøg, som ikke nødvendigvis er banderelateret, men som har forbindelse til familier med banderelationer. Hvis hun ikke synes, det er lokalt, så ser vi nok forskelligt på det. Vi har lige igangsat en række tiltag i Ellemarken. Det er ikke landspolitik, siger Ken Kristensen.

Hvad betyder det, at Venstre nu mister et mandat i byrådet?

- Det er ærgerligt, selvfølgelig er det det. Men vi har i forvejen en opgave med at hente det, vi tabte ved sidste valg, ind i gen. Det arbejde vil vi fortsætte. Jeg meget fortrøstningsfuld over for, at vi skal kunne lykkes med det. Der findes mange gode Venstre-kandidater og Venstre-politikere, som kæmper hver dag, siger Ken Kristensen og tilføjer:

- Vi ønsker Mette held og lykke fremadrettet, uanset hvor hun lander.

