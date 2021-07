Kedelig førsteplads efter translokationer: Køge Kommune har landets højeste smittetryk

Opdateret: Nye tal fra d. 5/7 og kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Køge Handelsskole.

Den seneste uges coronasmitte i Køge Kommune viser, at positivprocenten d. 5. juli er 1,79 pct. Til sammenligning er den på landsplan 0,51 pct.

Per 100.000 indbyggere er 159,5 indbyggere i Køge Kommune den seneste uge blevet smittet med coronavirus.

Et tal, der er højere end i nogle af de andre ramte kommuner i »smittetoppen«, som eksempelvis Københavns -og Frederiksberg Kommune.

Dog er for eksempel Køge sogn ikke tæt på at lukke, som man ellers har set i eksempelvis Tingbjerg.

Køge Handelsgymnasium

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til DAGBLADET, at de høje smittetal i Køge Kommune pt. skyldes spredt samfundssmitte og et udbrud relateret til Køge Handelsskole.

Stig Johansen, direktør for Køge Handelsskole, bekræfter, at det har vist sig at være smittede efter translokationerne på skolen.

-Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at udbruddet er relateret til Køge Handelsskole, men det er rigtigt, at der er blevet konstateret flere smittede efter, at der er blevet afholdt translokation forrige lørdag, siger han og fortsætter:

-Ved to af de tre translokationer viste det sig efterfølgende, at der var elever, som var smittet med delta-varianten. Vi kan ikke sige om de blev smittede på Køge Handelsskole. Det kan også være sket efterfølgende ved studenterkørsel og studenterfester. Jeg kan ikke konkludere, om det er det ene eller det andet sted, hvor smitten er sket.

Stig Johansen understreger dog, at man fra skolens side har gjort alt for at overholde alle retningslinjer. Både før og efter translokationen. Blandt andet skulle de fremmødte vise coronapas eller lade sig teste med lyntest på stedet.

- Der blev sprittet af, holdt afstand og gjort hvad anbefalingerne ellers foreskriver. Vi kontaktede selvfølgelig også elever og forældre, da vi konstaterede, at der var smittede personer med deltavarianten. En del af personalet har været i isolation, men mig bekendt er ingen medarbejdere smittede.

Stig Johansen fortæller videre, at kun 44 pct af eleverne på Køge Handelsskole kommer fra Køge. Derfor mener han, at smitten lige så godt kan komme fra andre områder.

Han kan ikke oplyse, hvor mange smittede elever, der er.