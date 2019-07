Se billedserie Det vil koste Køge Kommune i omegnen af 60.000 kroner om året at have en aftale med Kattens Værn, der sikrer, at de mange vilde katte i kommunen ikke lider unødigt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kattens Værn: Det handler om dyrevelfærd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kattens Værn: Det handler om dyrevelfærd

Køge - 11. juli 2019 kl. 09:38 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 55 danske kommuner rykker Kattens Værn ud for at sikre, at de vilde katte har en tålelig tilværelse og ikke vokser eksplosivt i antal. Men ikke i Køge.

Køge Kommune har ingen aftale med dyreværnsorganisationen.

I går stod tre foderværter fra tre af Køges boligselskaber frem med kritik af, at Køge Kommune vender ryggen til problemet med vilde katte og i stedet sender regningen videre til de almennyttige boligselskaber.

Også hos Kattens Værn beklager man, at kommunen ikke gør mere for de herreløse dyr.

- Man vil åbenbart ikke have sådan en ordning. Man har vist nok haft en aftale for mange år siden. Vi plejer at henvende os igen til kommunerne, når der er gået nogle år, om ikke vi skal lave en ny ordning. For det myldrer med katte. Det sker også i de tre boligområder, der er tale om. Kattene får rigtig mange killinger. Selv når hunkattene er sultne og elendige, så formerer de sig stadig, og sådan et kuld killinger kan blive til rigtig mange. Hvis ikke der er nogen, der tager sig af dem, lever de med sult og kulde og sygdomme, siger formand for Kattens Værn, Mogens Wilbert.

Han vurderer, at udgiften for Køge Kommune ville være omkring 60.000 for en aftale med Kattens Værn.

- Vi taler så meget om dyrevelfærd, og alle går ind for det, og så er der kommuner, for hvem 60.000 kroner ingen penge er, som alligevel ikke vil bruge beløbet, siger Mogens Wilbert.

For de penge vil man have mulighed for at kontakte Kattens Værns katteinspektører, der kan rykke ud og indfange eller behandle vilde katte.

- Kattene bliver indfanget i forhold til kontrakten med kommunen. Hvis de er meget syge eller for eksempel er blevet kørt over, bliver de aflivet på stedet. Det er vores katteinspektører uddannet til at kunne gøre, fortæller Mogens Wilbert.

Kattens Værn indfanger cirka 9000 vilde katte om året.