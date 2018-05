Se billedserie Den 10 måneder gamle killing Robbie er blevet skudt og ramt af et hagl, der var millimeter fra at koste den livet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kattehader slår til igen: Det er tredje gang en af Dortes katte bliver skudt

Køge - 29. maj 2018 kl. 13:30 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I august måned sidste år måtte Dorte Schultz sige farvel til højtelskede kat Obama, der var blevet ramt af skud fra et haglgevær.

Obama var blevet ramt så uheldigt, at haglet brækkede hans ene ben, og Dorte Schultz valgte dengang modstræbende at give sin aldrende kat fred i stedet for en langvarig og hård operation.

Gerningsmanden til den grusomme mishandling blev aldrig fundet.

Dorte Schultz og hendes kæreste havde egentlig besluttet sig for ikke at få en ny kat, men kun en måneds tid senere fandt hun under en cykeltur en lille killing, der var blevet forladt i vejkanten.

- Så nu er der godt nok kommet liv i huset med en super kærlig og fræk spilopmager med god appetit og renlig fra første øjeblik, og vores anden kat, Totte på 10 år, har efter lidt tilvænning taget ham til sig, ligesom har allerede har vundet vores hjerter. Robbie har fået et fantastisk hjem hos os, og vi ser frem til forhåbentlig at have ham i mange skønne år, sagde en glad Dorte Schultz dengang til DAGBLADET.

Men - i fredags måtte hun igen en tur til dyrlægen. Robbie var blevet skudt.

Og gerningsmanden havde igen brugt et haglgevær.

- Det er fuldstændigt grotesk, og jeg er bare så vred, siger hun.

- Det er kan ikke passe, at der render sådan en person rundt herude og mishandler vores dyr. For et haglgevær er jo kun til at gøre skade på en kat - det kan ikke dræbe.

Familien bor på Hastrupvej, og de har en klar formodning om, hvem gerningsmanden kan være.

- Vi har givet et konkret navn til politiet, og de får også det hagl, der er blevet opereret ud af Robbie, så de forhåbentlig hurtigst muligt kan få fundet og stoppet gerningsmanden.

Dorte Schultz og hendes kæreste har brugt hele weekenden på at være vrede og bekymrede, og de overvejer, at de i værste fald må flytte fra kvarteret.

- Hvis katten skider i en have eller gør noget andet, som irriterer nogen, så forventer jeg da, at folk henvender sig til os i stedet for bare at skyde den, siger hun.

- Men vi har aldrig i alle de år, vi har haft kat, fået nogen negative henvendelser.

- Til gengæld er det så tredje gang, en af mine katte bliver skudt. Obama blev også skudt tilbage i 2011, men dengang overlevede han, siger Dorte Schultz.

Robbie overlevede heldigvis også overfaldet i fredags, selvom det kun var med nød og næppe.

- Haglet sad helt tæt på hjertet, så det var ikke mange millimeter fra rent faktisk at kunne have kostet ham livet, forklarer dyrlæge Nina Diers fra Ølby Dyrehospital, hvor Robbie mandag formiddag er til undersøgelse for lige at blive tjekket efter sin operation.

- Men skuddet har strejfet hans lever, og derfor vil vi godt lige være sikre på, at han har det okay og ikke har fået noget infektion eller lignende.

Robbie bliver lyttet på og får tjekket sit operationssår, og heldigvis ser alt fint ud.

- Pyha, det var godt nok dejligt, udbryder Dorte Schultz, mens Robbie får et par ekstra kram, inden han kommer tilbage i sin transportkasse.

- Han virker også frisk nok derhjemme, men han er voldsomt utilfreds med, at han ikke må komme ud.

- Men der skal altså lige gå nogen dage - og så venter vi helst med at lukke ham ud, til politiet forhåbentlig har fanget gerningsmanden, siger hun.

Dyrlæge Nina Diers er også rystet over, at Dorte Schultz nu igen står hos hende med en mishandlet kat, der er ramt af skud.

- Nu har jeg været dyrlæge i godt 17 år, og jeg kun oplevet i alt seks skudepisoder med dyr - blandt andet en jæger, der var kommet til at ramme sin egen hund, fortæller hun.

- Så det er heldigvis noget, der sker sjældent, men så meget mere grotesk er det da, at Dorte nu har oplevet det for tredje gang.