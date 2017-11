KarriereTanken besøgte Køge

Caféen på Køge Handelsskole dannede i dag rammen for Manovas KarriereTanken, hvor 2. og 3. års eleverne fra Køge Gymnasium, Køge Handelsskole og EUC Sjælland fik mulighed for at møde uddannelsessteder og virksomheder samt høre inspirerende karriereoplæg.

- Valg af uddannelse er et af de største og mest væsentlige valg i ens liv. Det er med til at sætte retning for en stor del af livet. Man kan selvfølgelig sagtens skifte uddannelse og retning i sit liv, og I skal under alle omstændigheder indstille jer på livslang læring. Det er et »must« i vores omskiftelige samfund. Men valget af den første videregående uddannelse har stor betydning. Tænk på, hvilke interesser du har, tænk på dine stærke og svage sider, sagde uddannelseschef på EUX & EUD Business på Køge Handelsskole Hans Severinsen, da han bød velkommen på vegne af Køge Handelsskole.