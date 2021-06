Se billedserie Det nye bygninger skal bygges i et lavere antal etager. Foto: Vandkunsten/Rambøll Foto: ASTRIDKBH

Karlemoseparken siger ja til renovering og delvis nedrivning

Køge - 23. juni 2021 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Af Mathias Klitgaard Selliah

Karlemoseparken står over for et større løft.

Det står klart efter, at beboere i boligområdet har stemt ja til en gennemgribende renoveringsplan.

- Jeg er glad for, at planen blev stemt igennem af beboerne. Karlemoseparken er 50 år gammel, hvilket selvfølgelig betyder meget for omgivelsernes og lejlighedernes stand. Der er en del beton og gulvene knirker. Det er dejligt, at beboerne kan se frem til nye køkkener, badeværelser, gulve med mere, siger Per Bach Lauritzen, der er formand for afdelingsbestyrelsen.

Byggechef Per Bro fra Boligselskabet Sjælland er også begejstret efter afstemningen.

- Min reaktion er et stort yes! Jeg mener, at det er langt den bedste løsning. Beboerne er glade for at bo her, og nu mener jeg, at vi kan give dem et endnu bedre sted at bo ved at fremtidssikre Karlemoseparken.

Renovering og nybyg En del af planen indeholder renovering af eksisterende bygninger, nye moderne og energieffektive almene boliger og omdannelse af udeområdet med flere gårdrum og grønne arealer.

90 boliger står til at skulle rives ned, mens 86 nye skal opføres.

Ifølge Per Bach Lauritzen vil beboerne få en minimal huslejestigning.

Ny udstråling Det er ikke kun indvendigt, at Karlemoseparken får et tiltrængt løft.

- Omdannelsen gør, at udearealerne ændres fuldstændigt. Den fremtræden som området udstråler i dag, bliver meget mere imødekommende. Flere fire-etages blokke bliver erstattet af lave bygninger på 1, 2 og 3-etager, fortæller byggechefen, Per Bro og uddyber, at han ser frem til mere intime udearealer, som beboerne får mulighed for at sætte præg på individuelt.

Projektet betyder, at alle beboere skal genhuses internt i Karlemoseparken i etaper af 5-8 måneder, oplyses det.

Lav stemmeprocent Renoveringsplanen var til afstemning blandt Karlemoseparkens beboere fra d. 19. juni til d. 22. juni.

Det var dog bestemt ikke alle, der valgte at bruge sin stemme til den store beslutning.

I perioden blev der afgivet 382 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 28,9 pct. Af dem var der 74 pct., der stemte for forslaget om delvis nedrivning og omdannelse med nye almene boliger og en renovering af eksisterende.

- Jeg er overrasket over, at stemmeprocenten ikke er højere til en så vigtig beslutning. Men når flertallet giver sig til kende på denne måde, så er det sådan, at det er, siger Per Bach Lauritzen.

Ikke for listens skyld Karlemoseparken var i 2019 med på den såkaldte ghettoliste, men røg af listen året efter. Boligselskabet håber, at den omfattende renovering kan trække området i en yderligere positiv retning, men Per Bach Lauritzen understreger, at renoveringsplanen først og fremmest er fremsat for at give beboerne nogle gode boligforhold.

- Vi gør det ikke for, at vi skal af eller på nogle lister. Det vigtigste er, at beboerne får nogle nye badeværelser, køkkener og gulve, og at vi kan gøre Karlemoseparken mere attraktiv. Sideløbende arbejder vi for at hjælpe arbejdsløse i arbejde og få kriminelle ud af Karlemoseparken.

Per Bach Lauritzen og Per Bro fortæller, at projektet nu skal forbi Køge Kommune og Landsbyggefonden til en mulig godkendelse.

Derfor vil der sandsynligvis gå et par år før, at håndværkerne kan gøre deres indtog i Karlemoseparken.

Forventningen er, at der går omkring 7 år før projektet kan stå færdigt.

Renoveringsprojektet vil umiddelbart få en pris på ca. 530 mio. kr., hvor udgifter til nybyggeriet og nedrivningen skal oven i, siger Per Bro.