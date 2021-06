Se billedserie Teamleder for bæredygtighed og energi i Boligselskabet Sjælland, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt og Thomas Munch-Laursen, adm. direktør for Aguardio har indledt et samarbejde om at mindske vandspil fra løbende toiletter. Foto: Jonas Bjørn Whitehorn

Karlemoseparken bliver test-sted for miljøvenlig »sladrehank«

Køge - 03. juni 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Af Mathias Klitgaard Selliah

Køge: En vaskeægte Danmarkspremiere fandt onsdag sted i Karlemoseparken. Her blev den første af mange »sladrehanke« installeret bag et toilet i opgang 61.

Produktet er udviklet af virksomheden Aguardio i samarbejde med Boligselskabet Sjælland og har til formål at sætte en stopper for usynligt, men dyrt vandspild, når et toilet løber.

- Det hele starter med, at vi i forbindelse med noget boligservice konstaterer, at vi har rigtig mange toiletter, der står og løber. Vi ønskede at reducere det unødvendige forbrug, men det viste sig, at der ikke var et produkt på markedet, som kunne løse vores konkrete problemstilling præcist nok, fortæller teamleder for bæredygtighed og energi i Boligselskabet Sjælland, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt.

Herefter kom boligselskabet i kontakt med virksomheden Aguardio, der gør sig i energi- og vandbesparende produkter og et samarbejde om at udvikle et nyt produkt mod vandspild blev sat i gang.

Miljø og penge Det lille plastikapparat, som ikke fylder meget på en håndflade, kan udrette store gevinster i følge Boligselskabet Sjælland og Aguardio.

Boligselskabet regner med at spare ca. 30 mio. liter rent vand om året, når apparatet er installeret i alle selskabets lejligheder. Det svarer i følge Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt til omkring 30 store svømmebassiner.

- Det er en rigtig stor ressource at skylle i toilettet og kloakken, siger teamlederen og uddyber:

- Vi giver ca. 55-60 kr. afhængig af området på Sjælland for 1000 liter vand. Så det bliver en stor besparelse over et år. Vand er pr. beboer den dyreste acontopost i gennemsnit.

Algoritme Produktet, der for nuværende bliver produceret i Aalborg, men på sigt skal rykkes til Polen, har fået navnet Leak Sensor. Den bliver spændt fast om vandslangen bag toilettet. Hvis toilettet står og løber, giver »sladrehanken« alarm.

- Hvis den begynder at bippe, vil der stå på sladrehanken, at beboeren skal kontakte boligselskabet, som kan komme og fikse toilettet, fortæller Thomas Munch-Laursen, adm. direktør i Aguardio, mens han på kort tid installerer den første i Karlemoseparken.

Produktet har en algoritme, der kan kende forskel på toiletskyl og et løbende toilet. Formålet med Leak Sensor er at opdage vand der løber, som hverken beboer eller tekniker umiddelbar kan se, uddyber Thomas Munch-Laursen.

Potentiale Virksomheden er allerede i dialog med flere boligforeninger og sommerhusmarkedet i Danmark om at få udbredt produktet, og når Aguardio engang har fået installeret en masse »vandalarmer« bag danske toiletter, ligger Thomas Munch-Laursen ikke skjul på, at han drømmer om at få sensoren til udlandet.

- Specielt i England er vi i dialog med nogle vandforsyningsselskaber, der er interesseret i at få vores løsning ud til deres kunder. Der er ikke tvivl om, at det her har et stort potentiale, siger han og tilføjer, at han godt kan forestille sig, at man på et tidspunkt kan gå ud og købe produktet i en ny udgave på det private marked.

-Der er rigtig mange steder uden for landets grænser, der har en risiko for at løbe tør for vand. Det er ikke bare ren ressource, som vi kan tage for givet.

Planen for Boligselskabet Sjælland og Aguardio er, at produktet i et par måneder skal testes i lejligheder i Karlemoseparken for at undersøge brugeroplevelsen. Senere skal den vandbesparende sladrehank installeres på alle boligselskabets ca. 12 tusind toiletter.