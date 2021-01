Karen vil booke byens spillesteder kendte

Det er en erfaren holdspiller, der snart skal stå for at sammensætte et bredt musikprogram som booker hos Musikforeningen Bygningen.

Frem til foråret er det stadig Jens Peter Halborg, der er musikansvarlig hos Musikforeningen Bygningen. Men her har han valgt at trække sig fra tjansen og så står Karen Gudiksen klar til at videreføre arbejdet med at få musikken til på mangfoldig vis at spille i Køge.