Kandidatudvalg vælger Venstres byrådskandidater

Venstres byrådskandidater må begynde at føre valgkamp, så snart et fem mand stort kandidatudvalg har godkendt dem, også før de bliver præsenteret på partiets lokale opstillingsmøde. Mandag markerede byrådsmedlemmer og -kandidater fra Venstre, at der er et år til kommunalvalget med et fakkeltog gennem Køge by. Foto: Kim Rasmussen