Kandidater klar med forbedringer for de ældre

Køge - 17. november 2017 kl. 20:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores ældre skal have veltillavet, frisk mad - gerne lokalt produceret. Sådan lyder et bud fra de lokale spidskandidater på en konkret forbedring for tilværelsen for mange ældre i Køge Kommune.

"Maden er det første, vi skal have gjort noget ved. Vi skal i gang med selv at lave ældremaden, det vil give livskvalitet, og så skal den selvfølgelig være økologisk og med lokale råvarer," siger Niels Rolskov (EL), og flere andre er inde på samme spor i denne rundspørge.

"Og så skal de ansatte omkring de ældre have bedre arbejdsvilkår. Jeg hører desværre om et nedslidt personale, der render stærkere og stærkere og hvor tiderne i en vagtplan ikke passer med virkeligheden," siger Marie Stærke (S). Måske kan dette mål nås med det særlige ældreudvalg, som Venstre nu lægger op til:

"Venstre vil oprette et særligt ældreudvalg, som skal fokusere på seniorers, ældres og pårørendes udfordringer," siger Mette Jorsø (V), mens Bent Sten Andersen generelt har fokus på et stop for beskæringer på området.

"Ingen ældre medborger må ligge i sin seng til middag på grund af manglende personale," siger DF-kandidaten, der fremhæver, at Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet på ældre- og handicapområdet, "så der er nok at tage fat på".

Læs alle spidskandidaternes holdning til spørgsmålet her:

Marie Stærke, Socialdemokratiet

Vores ældre skal have veltillavet frisk mad og meget gerne lokalt produceret. Det nye byråd skal faktisk det første år tage stilling til et nyt udbud af ældremad. Og så skal de ansatte omkring de ældre have bedre arbejdsvilkår. Jeg hører desværre om et nedslidt personale, der render stærkere og stærkere og hvor tiderne i en vagtplan ikke passer med virkeligheden. Det giver et stresset personale, der ikke er tilstede for de ældre, som de gerne vil og som er godt for de ældre. Og så skal vi sørge for at bakke op om de mange sociale fællesskaber, der er for ældre og gerne give mulighed for flere.

Kenni Rasmussen, De Radikale

Vores plejepersonale skal have mere tid til de ældre i kommunen, så vi kan opnå en ordentlig ældrepleje og tage fat i tingene inden, at de udvikler sig til større problemer, som eventuelt kræver indlæggelse af den ældre. Det føre os frem til, at vi skal have et større fokus på forebyggelse af sygdom hos de ældre borgere i kommunen. De ældre skal have mulighed for, at få ordentlig mad i deres hverdag, hvor vi gerne ser lokal produceret økologisk mad på plejecentrene.

Flemming Christensen, De Konservative

Vi bygger flere plejeboliger og nyt genoptræningscenter.

Vi ønsker at hjælpe de ældre til at blive i eget hjem længst muligt.

Vi ønsker mad til de ældre produceres lokalt og gerne på plejehjemmet, hvis muligt.

Flemming Boje Jørgensen, Nye Borgerlige

Vi vil starte med at fjerne meningsløs bureaukrati i ældreplejen, så vi kan få flere varme hænder, jeg vil arbejde for øget fokus på ældrevenlige boliger, plejehjem m.m. også i nærområderne. Hvorfor skal de ældre flytte væk fra deres lokalområder, hvor deres familie måske bor, hvis de er glade for at bo der?

Mogens Jung, Nær-demokratiet

Nær-demokratiet vil have etableret køkkener på plejehjemmene, og uddannet personale til madlavningen. Frivilligheder skal man give mulighed for at udfolde sig på plejehjemmene, som skabere af aktiviteter for de ældre, både kulturelle, som motionsmæssige samt til at organisere ture for de ældre, som Ejby-Optimisterne praktiserer det på plejehjemsbeboerne i Ejby, hvor de har deres egen forening, der varetager det frivillige arbejde.

Ældre, der ønsker at blive længst muligt i eget hjem, skal have den nødvendige hjælp til de dagligdags gøremål.

Thomas Kielgast, SF

De ældre medborgere er et væsentligt aktiv og en vigtig del af det danske samfund. SF Køge arbejder for en sammenhængende, aktiv og værdig ældre- og seniorpolitik. Vi ønsker at skabe tryghed om den 3. alder frem for at give skattelettelser til mere velstillede borgere. SF Køge arbejder aktivt for at fremme de ældre medborgeres trivsel, sundhed og livskvalitet. Ingen ældre i Køge Kommune skal føle sig udenfor eller forladt - det er en kommunal opgave, og derfor mener vi, at netværk omkring de ældre skal styrkes. SF Køge arbejder for, at der til stadighed er det nødvendige antal gode og velindrettede pladser på veldrevne plejehjem med respekt for de mennesker, som har behov for at komme der, og med plads til at fastholde de familiemæssige relationer.

Jeppe Lindberg, Liberal Alliance

Vi har i den forgangne byrådsperiode, faktisk sikret at madduften kommer tilbage til plejehjemmene i hele kommunen, og pr. 1/1- 2018 vil der være det man kalder lev/bo miljøer over hele kommunen. Det er finansieret af det man kalder Thyra Frank-puljen.

Derfor vil vores fokus være at skabe et friere valg med plejeboliger, samt hjemmepleje ved at inddrage private, men også at omorganisere de kommunale plejehjem, så den lokale leder med sine medarbejdere kan skabe en unik ånd og kultur. Fremfor at man som nu, har en ensartet dagligdag uanset hvor man kommer på plejehjem.

Karsten Jensen, Demokratilisten

Al demografi siger at der bliver flere ældre i Danmark. De er dog meget anderledes stillet end de var for 30 år siden. Der er langt flere som er selvhjulpne og aktive på mange fronter. Men der er også en andel, som i høj grad kræver pleje og omsorg. Det vigtigste tiltag bliver derfor en højt kvalificeret visitering af den enkeltes konkrete behov. I en proces er det altid det vigtigste at sikre det rigtige udgangspunkt. Så undgår man de mange "hovsa-tilretninger" senere i forløbet.

Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti

Stoppe for beskæringer fra de ældre medborgere - sørge for bedre forhold på plejehjem - herunder nok personale på plejehjemmene. Ingen ældre medborger må ligge i sin seng til middag - på grund af manglende personale, og god mad til ældre er en god investering - herudover ligger Køge Kommune under landsgennemsnittet på ældre og handicapområdet, så der er nok at tage fat på.

Mette Jorsø, Venstre

Venstre vil oprette et særligt ældreudvalg, som skal fokusere på seniorers, ældres og pårørendes udfordringer. Vi gør det godt på genoptræningen og det kan kun blive bedre, når det nye genoptræningscenter i Stationscentret åbner. Vi har nogle plejehjem og bosteder som står i venteposition til at blive renoveret. Det skal vi have fokus på. Den kommunale madordning skal også have et eftersyn. Duften af mad fremmer appetitten. Det arbejdes der allerede med på enkelte plejehjem, når vi har indsamlet erfaringer fra dette skal der findes en løsning, som kan bredes ud til alle kommunens institutioner.

Niels Rolskov, Enhedslisten

Maden er det første vi skal have gjort noget ved. Vi skal i gang med selv at lave ældremaden, det vil give livskvalitet og så skal den selvfølgelig være økologisk og med lokale råvarer. Vi skal have flere ressourcer i ældreplejen både for de ældres skyld og nok så vigtigt for vores ansattes skyld. Stress, sygdom, manglende tid imellem opgaverne og mulighed for fejl rider i dag området som en mare.

Tid til omsorg, værdien af tid til en snak og en kop kaffe har været stærkt undervurderet vi skal have den mulighed tilbage.

Mickal Andersen, Alternativet

Hjemmeplejen bør være på kommunale hænder, så man på den måde har en tættere kontakt med de ældre, og bedre kan holde fokus på, at kvalitetskrav i servicen overholdes. Det har også den fordel, at man bedre har føling med, hvornår behov for mere pleje opstår for den ældre, og dermed en chance for at kunne træde rettidigt og hjælpende til. Vi ønsker, at ældre sikres sund økologisk mad, tilberedt samme dag, og gerne på plejehjemmene, så man allerede kan glæde sig ved duften fra tilberedningen. Vi ønsker en elevatorordning i Teaterbygningen, så også gangbesværede har en chance for deltagelse over stueniveau.